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На Київщині 15-річна дівчина лягла під колеса електрички

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Київщині 15-річна дівчина лягла під колеса електрички
У Бучі 15-річна дівчина вибігла на залізницю і лягла на одну з рейок
фото: Depositphotos

Підліткове самогубство сталося на залізничній станції в Бучі

Учора, 4 листопада, у Київській області 15-річна дівчина скоїла самогубство на залізниці. Про це повідомляє «Антикор» із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

«Учора, 4 листопада, 15-річна дівчинка наклала на себе руки. Перед прибуттям приміської електрички на станцію Буча вона вибігла на залізницю і лягла на одну з рейок. Дівчинка померла на місці», – йдеться в повідомленні джерела.

Крім того, повідомляється, що 2 листопада на Київщині 21-річна дівчина переходила залізничний перехід у навушниках і не помітила поїзд. Вона потрапила під колеса і від отриманих травм померла на місці.

Нагадаємо, що 2 жовтня у Дніпровському районі Києва з балкона на 24-му поверсі випали брат та сестра, 2005 та 2006 року народження. Від одержаних травм вони загинули на місці події. 17-річна Віка та 18-річний Вова вели трансляцію самогубства у TikTok. 

Згодом стало відомо, що брат і сестра жили у прийомній сім'ї у місті Березань Київської області. У столицю вони приїхали спеціально для того, щоб скоїти суїцид.

Як виявилося пізніше, дату своєї загибелі підлітки обрали не просто так – цього дня був День народження дівчини, у яку був закоханий загиблий хлопець. Крім того, трансляція самогубства бачила названа мати.

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Теги: Київщина самогубство дитина

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