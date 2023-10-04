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Прийомна сімʼя та наркотики: що відомо про брата та сестру, які вистрибнули з багатоповерхівки

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Прийомна сімʼя та наркотики: що відомо про брата та сестру, які вистрибнули з багатоповерхівки
Підлітки розповідали, що займалися сексом, знімали все це на відео
фото з відкритих джерел

Загиблі готувалися до самогубства й ділилися цим у соцмережах

Брат і сестра, які вистрибнули з 24-го поверху висотки у Києві, жили у прийомній сім'ї у місті Березань Київської області. У столицю вони приїхали спеціально для того, щоб скоїти суїцид. Про це повідомляє «Обозреватель».

Що відомо про загиблих та їх сімʼю 

17-річна Віка та 18-річний Вова, які 2 жовтня вистрибнули з 24-го поверху багатоповерхівки на Лівому березі у Києві, були прийомними дітьми у великій родині. Обидва в дитинстві потрапили до дитбудинку: хлопець перебував там до 10 років, дівчина – до 4 років. Про це розповіли жителі міста Березань Київської області. Вони справді були зведеними братом і сестрою; усього в сім'ї, кажуть, виховується десятеро дітей.

«Вони живуть у великому будинку, там у кожного з прийомних дітей є своя кімната. Цей Вова давно був таким дивним, він останнім часом ходив у темному широкому одязі. А років зо два тому він почав вживати якісь речовини, це було видно по ньому», – розповіла одна з місцевих мешканок.

Віка та Вова були зведеними братом та сестрою
Віка та Вова були зведеними братом та сестрою
фото з відкритих джерел

Хлопець закінчив школу та навчався у місцевому училищі.

А ось про Віку знайомі відгукуються дуже добре. Дівчинка навчалася в 11-му класі школи. Вона завжди була позитивною та цілеспрямованою. Приблизно рік тому вона навіть вирішила, що вступатиме до вишу, й почала збирати гроші, бо розуміла, що прийомні батьки не зможуть їй допомогти.

Віка мріяла навчатися в університеті
Віка мріяла навчатися в університеті
фото з відкритих джерел

Деталі загибелі: підлітки могли вживати наркотики

Але із зими все змінилося. Люди стали помічати, що Віка часто з'являється разом із Вовою, стала одягатися так само, як і він, ходила в якихось об'ємних чорних штанах і светрах. Та й виглядала вона вже зовсім не так позитивно.
Багато хто був упевнений, що зведений брат «підсадив» і її на заборонені речовини.

Одна зі зведених сестер загиблих в Instagram написала, що вони «морально не вивозили». «Давай поки не будемо про це, я все потім поясню, просто знай, що вони морально не вивозили», – написала вона одному з користувачів.
Також дівчина зазначила, що у родині зараз горе, і вони не хочуть спілкуватися.

Перед тим, як вчинити суїцид, молоді люди приїхали до Києва, скоріше за все, винайняли квартиру на 10-му поверсі на вулиці Микільсько-Слобідській. Усі свої дії вони знімали на відео.

Підлітки приїхали у столицю, щоб скоїти самогубство
Підлітки приїхали у столицю, щоб скоїти самогубство
фото з відкритих джерел

Вони гуляли Хрещатиком, Поштовою площею. Розповідали, що займалися сексом, знімали все це на відео, «щоб лишилося щось добре», так коментувала Віка.

«Ми вдвох... обіймаємось, нюхаємо, проводимо час разом. Зараз ще «доріжку» дам – і буде добре. Я навіть рада, що так відбувається, що я з Вовою, а не з кимось іншим», – зауважила на відео дівчина.

Віка стверджувала, що вона та Вова вживали наркотики
Віка стверджувала, що вона та Вова вживали наркотики
скріншот із відео

Вони не приховували, що вживали заборонені речовини. На відео вони курять якийсь наркотик через пластикову пляшку, а Віка демонструє білу доріжку з наркотику. Видно, що обидвоє були вже неадекватні після таких речовин.
Потім молоді люди піднялися на 24-й поверх, увімкнули відеокамеру і стрибнули вниз.

Поки що не вдалося зв'язатися з представниками міських соціальних служб, які мали стежити за тим, що відбувається у прийомній сім'ї та надавати допомогу.

Готувалися до самогубства

У TikTok-акаунті, який належить одному з підлітків, публікацій немає, а відео, яке вони транслювали – видалено. Однак в Instagram-акаунті з таким самим ім’ям є посилання на Telegram-канал. Його хлопець і дівчина створили 1 жовтня, напередодні самогубства. 

За кілька годин до трагедії вони виклали туди кілька десятків відео. Судячи з усього, усі вони записані протягом кількох останніх днів у Києві. Брат і сестра розповідають, що збираються вчинити самогубство. На одному з фото хлопець стоїть на підвіконні біля відчиненого вікна і дивиться вниз.

Раніше повідомлялося, що у Києві брат і сестра розбилися після падіння з 24 поверху. Від отриманих травм потерпілі загинули на місці. 

Теги: самогубство Київ Київщина смерть

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