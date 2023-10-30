У Львові померла пацієнтка, якій пересадили комплекс легені-серце

У жінки відбулося гостре відторгнення донорських органів

У львівській лікарні померла 38-річна пацієнтка з Київщини, якій одночасно пересадили донорські серце і легені. Про це повідомили 30 жовтня у Першому медоб’єднанні Львова.

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У жінки відбулося гостре відторгнення донорських органів.

«Стан пацієнтки стрімко погіршився на другу добу після трансплантації. Команда наших лікарів та лікарів Інституту серця робили усе можливе, щоб його стабілізувати. Навіть підʼєднали ЕКМО-апарат, який замінює роботу серця і легень. Однак на такому ранньому етапі подолати гостре відторгнення одночасно двох органів було майже неможливим. Всі реанімаційні заходи, на жаль, виявилися марними», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, команда київських і львівських трансплантологів вперше в Україні провела операцію з пересадки комплексу серце-легені 25 жовтня.

До слова, у Львові вперше в історії української медицини виконали спліт-трансплантацію печінки. Донорський орган розділили на дві частини та пересадили хлопчику з Житомирщини, якому виповнився рік та три місяці, та 20-річному мешканцю Львівщини. Ще трьом людям здійснили пересадку серця та нирок. Завдяки рішенню батьків загиблого юнака п'ятеро людей отримали шанс на життя.

А в Охматдиті минулого року вперше провели трансплантацію кісткового мозку дорослому.