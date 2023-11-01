Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні змінилися правила дорожнього руху. Що треба знати водіям

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
В Україні змінилися правила дорожнього руху. Що треба знати водіям
ПДР України наближаються до стандартів Євросоюзу
фото з відкритих джерел

Зміни стосуються ввімкнення ходових вогнів, паркувальних місць, безпеки дітей та маркування навчальних авто

Українські Правила дорожнього руху наближаються до європейських стандартів і для водіїв набули чинності багато важливих змін.

Ввімкнення ходових вогнів поза містом

За межами населених пунктів авто має рухатись з увімкненими ходовими вогнями (в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнім світлом фар) постійно – в будь-яку пору доби та року. Норма ПДР набула чинності 25 жовтня 2023.

Маркування для навчальних транспортних засобів

У постанові Уряду від 27 жовтня 2023 було змінено термінологію та зовнішній вигляд значків для навчальних транспортних засобів – термін «Учбовий транспортний засіб» замінено на «Навчальний транспортний засіб».

Розпізнавальний знак на авто у вигляді літери «У» замінять. Це буде трикутник з червоними гранями та чорною літерою «Н» всередині на білому тлі. Норма ПДР набуде чинності через 6 місяців – у квітні 2024.

Перевезення дітей

Вимоги до перевезення дітей в авто посилилися – якщо дитина має зріст до 150 см, в салоні транспортного засобу вона має перебувати в спеціальному автокріслі з пасками безпеки. Також забороняється перевезення дітей зростом до 150 см на задньому сидінні мопедів, мотоциклів.

Перевезення дітей без автокрісла допускається в таких транспортних засобах:

  • що здійснюють регулярні, регулярні спеціальні та нерегулярні пасажирські автобусні перевезення, за умови дотримання встановлених цими Правилами обмежень швидкості руху;
  • спеціалізованих санітарних автомобілів бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, оперативних транспортних засобів Міноборони, МВС, Національної поліції, ДСНС, Держприкордонслужби, Служби безпеки, Управління державної охорони під час виконання ними невідкладного службового завдання.

Норма ПДР набула чинності 25 жовтня 2023.

Забороняється зупинка поза межами спеціальних зон

У змінах до ПДР уточнено маркування для зон, де можна зупинятися на автомагістралях. Йдеться про наступні дорожні знаки:

  • 5.42.1 – "Місце для стоянки";
  • 5.42.2 – "Місце для стоянки поблизу зупинок маршрутних транспортних засобів";
  • 5.42.3 – "Місце для стоянки вантажного автомобіля, фургонів тощо, виключно на час, необхідний для розвантаження/завантаження";
  • 5.43 – "Зона стоянки";
  • 6.15 – "Місце відпочинку".
5 фото
На весь екран

Якщо на певній ділянці дороги немає відповідного знаку про дозвіл на стоянку, водію заборонено робити там зупинку. Норма ПДР набула чинності 25 жовтня 2023.

Нагадаємо, з настанням холодів усім водіям обов'язково потрібно потурбуватись про власні машини та підготувати їх до зими. Адже будь-які пристрої та механізми в мороз працюють зовсім не так, як під час літньої спеки чи осінньої вологи.

Теги: дороги ПДР перевезення правила дитина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нововведення мають захистити безпеку користувачів та зробити рекламу більш прозорою
Закон про рекламу в Україні оновили: що змінилось
4 жовтня, 11:35
Юна спортсменка мріяла тренувати та виростити олімпійських чемпіонок
Загинула під завалами будинку в Маріуполі. Згадаймо 11-річну гімнастку Катерину Дяченко
2 жовтня, 09:00
КНДР різко наростила перевезення в Росію
КНДР різко наростила перевезення в Росію
8 жовтня, 13:55
Українці з різних причин можуть змінити країну тимчасового захисту
Тимчасовий захист повторно: які країни приймуть українських біженців, а які ні
12 жовтня, 16:18
Компанію, яка ремонтує дорожну ділянку в столиці, повʼязують з мером Одеси Геннадієм Трухановим
Падіння крана в Києві: що відомо про фірму, яка займалася будівництвом транспортної розв'язки
9 жовтня, 11:45
Естонія схвалила використання заморожених активів РФ для допомоги Україні
Естонія схвалила використання заморожених активів РФ для допомоги Україні
12 жовтня, 20:39
Біженці з України отримають додаткову підтримку у Латвії
Латвія зробила крок назустріч українським біженцям
18 жовтня, 08:44
Нові правила спрямовані на закриття лазівок та шляхів обходу обмежень Китаєм
США обмежать Китай у доступі до високих технологій: подробиці від Bloomberg
16 жовтня, 13:07
У 2024 році прожитковий мінімум повинен скласти 2920 грн
В Україні зросте розмір соціальної допомоги: хто може розраховувати на виплати
22 жовтня, 13:49

Суспільство

Став на захист Батьківщини у 2016-му. Згадаймо Ярослава Маландія
Став на захист Батьківщини у 2016-му. Згадаймо Ярослава Маландія
В Україні змінилися правила дорожнього руху. Що треба знати водіям
В Україні змінилися правила дорожнього руху. Що треба знати водіям
Компенсація за зруйноване житло та жіночі купе: що зміниться з 1 листопада
Компенсація за зруйноване житло та жіночі купе: що зміниться з 1 листопада
На Житомирщині патрульні відправили військового з контузією здавати алкотест (відео)
На Житомирщині патрульні відправили військового з контузією здавати алкотест (відео)
Скандальна стаття Time про Зеленського. Журналісти нагадали про минулі «викриття» автора
Скандальна стаття Time про Зеленського. Журналісти нагадали про минулі «викриття» автора
Чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років? Роз’яснення
Чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років? Роз’яснення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
Яка країна має «найсильніші збройні сили» у світі: неочікуваний рейтинг
31K
Зеленський у Time: як на скандальну статтю відреагували українці
8148
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8014
Сі Цзіньпін знайшов спосіб, як розв'язати проблему зі старінням населення Китаю
6280
Чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років? Роз’яснення
6106
Do you speak English, Україно? Як мрії президента розбиваються об реальність

Новини

Окупанти активізували атаки на трьох напрямках: деталі від Генштабу
Сьогодні, 07:43
Повітряна тривога та вибухи в Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Україну охоплять дощі: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 04:50
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
В Україні було оголошено повітряну тривогу
Вчора, 23:28
На сході гаряче на трьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Вчора, 07:28

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту