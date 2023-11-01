В Україні змінилися правила дорожнього руху. Що треба знати водіям

Зміни стосуються ввімкнення ходових вогнів, паркувальних місць, безпеки дітей та маркування навчальних авто

Українські Правила дорожнього руху наближаються до європейських стандартів і для водіїв набули чинності багато важливих змін.

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Ввімкнення ходових вогнів поза містом

За межами населених пунктів авто має рухатись з увімкненими ходовими вогнями (в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнім світлом фар) постійно – в будь-яку пору доби та року. Норма ПДР набула чинності 25 жовтня 2023.

Маркування для навчальних транспортних засобів

У постанові Уряду від 27 жовтня 2023 було змінено термінологію та зовнішній вигляд значків для навчальних транспортних засобів – термін «Учбовий транспортний засіб» замінено на «Навчальний транспортний засіб».

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Розпізнавальний знак на авто у вигляді літери «У» замінять. Це буде трикутник з червоними гранями та чорною літерою «Н» всередині на білому тлі. Норма ПДР набуде чинності через 6 місяців – у квітні 2024.

Перевезення дітей

Вимоги до перевезення дітей в авто посилилися – якщо дитина має зріст до 150 см, в салоні транспортного засобу вона має перебувати в спеціальному автокріслі з пасками безпеки. Також забороняється перевезення дітей зростом до 150 см на задньому сидінні мопедів, мотоциклів.

Перевезення дітей без автокрісла допускається в таких транспортних засобах:

що здійснюють регулярні, регулярні спеціальні та нерегулярні пасажирські автобусні перевезення, за умови дотримання встановлених цими Правилами обмежень швидкості руху;

спеціалізованих санітарних автомобілів бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, оперативних транспортних засобів Міноборони, МВС, Національної поліції, ДСНС, Держприкордонслужби, Служби безпеки, Управління державної охорони під час виконання ними невідкладного службового завдання.

Норма ПДР набула чинності 25 жовтня 2023.

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Забороняється зупинка поза межами спеціальних зон

У змінах до ПДР уточнено маркування для зон, де можна зупинятися на автомагістралях. Йдеться про наступні дорожні знаки:

5.42.1 – "Місце для стоянки";

5.42.2 – "Місце для стоянки поблизу зупинок маршрутних транспортних засобів";

5.42.3 – "Місце для стоянки вантажного автомобіля, фургонів тощо, виключно на час, необхідний для розвантаження/завантаження";

5.43 – "Зона стоянки";

6.15 – "Місце відпочинку".

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Якщо на певній ділянці дороги немає відповідного знаку про дозвіл на стоянку, водію заборонено робити там зупинку. Норма ПДР набула чинності 25 жовтня 2023.

Нагадаємо, з настанням холодів усім водіям обов'язково потрібно потурбуватись про власні машини та підготувати їх до зими. Адже будь-які пристрої та механізми в мороз працюють зовсім не так, як під час літньої спеки чи осінньої вологи.