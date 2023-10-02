У Києві брат і сестра розбилися після падіння з 24 поверху

Від отриманих травм потерпілі загинули на місці

Сьогодні, 2 жовтня, у Києві з 24-го поверху багатоповерхівки стрибнули брат та сестра. Про це повідомила поліція Києва.

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«Сьогодні близько 12:00 години до столичної поліції надійшла інформація про те, що поблизу багатоповерхівки на вулиці Микільсько-Слобідська перехожі виявили двох осіб без ознак життя, які, ймовірно, розбилися внаслідок падіння з 24 поверху. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група Головного та Дніпровського управлінь поліції, ювенальні інспектори, оперативники та медики», – йдеться в повідомленні.

Попередньо поліцейські встановили, що загиблі – це брат та сестра, 2005 та 2006 років народження. На цей час поліцейські спілкуються з очевидцями події, а також встановлюють родичів та близьких загиблих.

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Від отриманих травм потерпілі загинули на місці. Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, аби встановити всі обставини події.

Раніше повідомлялося, що у Києві чоловік зарізав дружину та хотів видати злочин за самогубство.