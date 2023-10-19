Мати бачила самогубство дітей у прямому етері: нові подробиці загибелі брата та сестри у Києві

Підлітки розповідали, що займалися сексом та знімали все це на відео, також вони вживали наркотики

Зведений брат переконаний, що хлопець і дівчина лише «розігрували» кохання, а дата смерті підлітків була обрана не просто так

Родичі брата та сестри Вови та Віки, які вчинили суїцид у Києві на початку жовтня, розповіли нові деталі трагедії. Як виявилося, дату своєї загибелі підлітки обрали не просто так – цього дня був День народження дівчини, у яку був закоханий загиблий хлопець. Крім того, трансляція самогубства бачила названа мати. Про це розповіли в етері програми «Говорить вся країна» на каналі 1+1.

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Зведений брат переконаний, що хлопець і дівчина лише «розігрували» кохання, а дата смерті брата та сестри була обрана не просто так. «Це сталося 2 жовтня. 2 жовтня у дівчинки, яку Вова дуже кохав, був день народження. У них була дуже важка історія кохання. Не можна сюди приплітати когось і говорити, що хтось винен. Вони це спланували та вони це зробили. Але я думаю, що він обрав цей день не випадково. Тому я не вірю в його кохання із сестрою», – сказав брат.

Родина, у якій сталася трагедія, виховала 14 дітей з дитбудинків. Мати й досі не може оговтатися від трагедії, і зрозуміти, чому вони так вдіяли. У день самогубства жінка була за кордоном і дивилася на останні хвилини життя своїх дітей через соцмережі, адже діти надіслали посилання на прямий ефір свого самогубства у сімейний чат.

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«У нас є Telegram-канал, називається «Сім'я», ми там всі спілкуємося і розповідаємо один одному події, які відбуваються. Вони це все виклали в сімейний канал. Я все це бачила і нічого не могла зробити», – сказала жінка.

Мати також зазначила, що сім'я не знала про наміри дітей та нібито романтичні стосунки між ними. «Я питала у дочки, чому вона так багато проводила часу із сином. Вона говорила, що просто допомагала йому, подавала їхні стосунки як підтримку зведеного брата», – розповіла жінка.

Нагадаємо, трагедія сталася у Дніпровському районі Києва 2 жовтня. З балкона на 24-му поверсі випали брат та сестра, 2005 та 2006 року народження. Від одержаних травм вони загинули на місці події. Загиблі готувалися до самогубства й ділилися цим у соцмережах.

Вікторія та Володимир вели трансляцію самогубства у TikTok. У передсмертному відео видно, як вони стрибають з вікна. В останню мить хлопець сказав дівчині, що кохає її.

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Згодом стало відомо, що 17-річна Віка та 18-річний Вова жили у прийомній сім'ї у місті Березань Київської області. У столицю вони приїхали спеціально для того, щоб скоїти суїцид.

Хлопець закінчив школу та навчався у місцевому училищі, проте дивно поводився. Про Віку знайомі відгукуються дуже добре. Дівчина навчалася в 11-му класі школи. Вона завжди була позитивною та цілеспрямованою. Приблизно рік тому вона навіть вирішила, що вступатиме до вишу, й почала збирати гроші, бо розуміла, що прийомні батьки не зможуть їй допомогти.

Але із зими все змінилося. Люди стали помічати, що Віка часто з'являється разом із Вовою, стала одягатися так само, як і він, ходила в якихось об'ємних чорних штанах і светрах. Та й виглядала вона вже зовсім не так позитивно. Багато хто був упевнений, що зведений брат «підсадив» і її на заборонені речовини.