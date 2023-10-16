Хвиля підліткових самогубств у Києві: коли батькам треба бити на сполох

Статистика показує, що в середньому щороку в Україні приблизно 120 дітей закінчують життя самогубством

У столиці почастішали випадки суїцидів серед неповнолітніх: за жовтень покінчило з життям пʼять дітей

У Києві від початку жовтня сталася серія самогубств підлітків. Спершу українців сколихнула новина про суїцид брата та сестри, які були закоханими. Згодом вкоротили собі віку ще двоє підлітків – подруги стрибнули з недобудови. Учора, 15 жовтня, стався третій ймовірний суїцид дитини від початку жовтня – загинула 12-річна дівчина.

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Статистика показує, що в середньому щороку в Україні приблизно 120 дітей закінчують життя самогубством. Найчастіше це роблять у віці 12-16 років, третина жертв – дівчатка.

Примітно, що підлітки обирають однаковий шлях, аби покінчити з життя – стрибають з висоток. Крім того, усі загиблі були родом із Києва чи області.

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Подвійне самогубство закоханих підлітків

2 жовтня зведені брат та сестра вчинили самогубство, стрибнувши з вікна 24-го поверху. Трагедія сталася на вулиці Микільсько-Слобідська, в Дніпровському районі столиці. Хлопцю було 18 років, дівчині – 17.

Вікторія та Володимир вели трансляцію самогубства у TikTok. У передсмертному відео видно, як вони стрибають з вікна. В останню мить хлопець сказав дівчині, що кохає її.

Згодом стало відомо, що підлітки жили в прийомній сім’ї в місті Березань Київської області. Їхня родина – показовий дитячий будинок сімейного типу, де проживало приблизно 10 дітей. Вікторія та Володимир були закохані одне в одного.

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Підлітки розповідали, що займалися сексом та знімали все це на відео, також вони вживали наркотики фото з відкритих джерел

Наразі невідомо, що стало причиною трагедії та чи понесе хтось відповідальність за смерть підлітків. У поліції розпочали кримінальне провадження з позначкою самогубство. Триває досудове розслідування.

Тіла двох дівчат-підлітків знайшли біля недобудови

Ще одна трагедія сталася вранці 9 жовтня на вулиці Оноре де Бальзака у Деснянському районі столиці – унаслідок падіння з висотної недобудованої будівлі загинули дві дівчинки. Як встановили правоохоронці, загиблі – місцеві мешканки 2006 та 2005 років народження.

Відомо, що підлітки – студентки інформаційного коледжу одного зі столичних вищих навчальних закладів.

На 26-му поверсі недобудови правоохоронці виявили речі загиблих та два мобільні телефони, у яких були передсмертні повідомлення, надіслані близьким із затримкою відправлення. Повідомлення від дівчат були аналогічного змісту та надійшли батькам одночасно.

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За фактом загибелі підлітків розпочато досудове розслідування. У межах слідства будуть з’ясовуватися причини, які могли призвести до їх смерті.

Відомо, що дівчата разом навчалися, дружили, а напередодні спільно переночували у батьків одної з них. Діти проживали в різних районах столиці – у Дніпровському та Голосіївському. Навчалися дистанційно. Напередодні ніяких конфліктів не було, у сім’ях були гарні та довірливі відносини.

У соціальних мережах пишуть, що на територію новобудови потрапити нескладно. Там місцями повалений паркан, а при великому бажанні через огорожу можна перелізти у багатьох місцях. За словами місцевих мешканців, на новобудові часто бачили підлітків, які там відпочивали або просто проводили час.

12-річна дівчинка випала з багатоповерхівки

У Києві у неділю, 15 жовтня, на Мінському масиві виявили тіло 12-річної дівчинки. За попередньою версією, дитина загинула внаслідок падіння з висоти багатоповерхівки.

Одразу після трагічної події, у місцевих пабліках почали писати, що дитина нібито вистрибнула з вікна 22-го поверху. Поліція Києва поки встановлює обставини падіння 12-річної дівчинки з багатоповерхівки.

Що спонукає підлітків вчиняти самогубство?

Як показують дослідження, найчастіше причиною для суїцидів серед підлітків стають переживання сильного стресу, глибокої невпевненості у собі, розчарування собою або іншими людьми, втрата.

За цими причинами найчастіше стоять сімейні проблеми (нерозуміння з боку близьких, відсутність з ними тісного емоційного зв'язку, несправедливе ставлення або й психологічне та/або фізичне насилля вдома тощо).

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Приводом до самогубства можуть стати академічні проблеми в школі (проблеми зі шкільною успішністю, конфлікти з учителями) та у спілкуванні з однолітками (нерозділена симпатія, булінг тощо).

Під час війни підліток також може зіштовхнутися з травматичним досвідом, втратами, стати свідком або сам зазнати насилля. І не маючи достатньо ресурсів, аби впоратися із переживаннями, отримати натомість додатковий стимул до суїциду.

Причиною підліткового самогубства може стати й підліткова депресія. Батьки можуть помітити такі її симптоми, як смуток, дратівливість, безнадія, нудьга та схильність відчувати себе пригніченим майже весь час, втрата здатності радіти та відчувати задоволення.

Розлади настрою, розлади харчової поведінки та інші психіатричні захворювання також можуть підвищити ризик самогубства підлітка. Наприклад, молоді люди з шизофренією можуть чути голоси (слухові галюцинації), які ніби кажуть їм покінчити з життям, навіть якщо вони не хочуть помирати.

Яка поведінка дитини має насторожити батьків?

Ізоляція дитини. Якщо підліток різко ізолюється, стає замкнутим, не розповідає про своє життя, настрій чи проблеми – це має насторожити рідних.

Пригнічений стан. Наприклад, дитина часто плаче, звучать фрази про те, що вона не знає, як їй з усім впоратись. Дитина може казати, що їй дуже страшно розповісти про щось або вона розуміє, що ви їй не допоможете, не зрозумієте чи не зможете прийняти.

Важкі емоційні переживання. Якщо дитина переживає травмівні події, однак реагує на них набагато драматичніше, ніж вам здається варто було б реагувати. Наприклад, розрив важливих стосунків. Якщо схожі події паралізують дитину або її емоційний стан довго не покращується – привід насторожитись.

Відмова від рутинних справ. Дитина перестає робити звичні справи відвідувати заняття та секції, або ж припиняє робити те, що раніше робила щотижня. Наприклад, кидає своє хобі без будь-якої причини.

Якщо батьки мають підозру щодо суїцидальних намірів дитини, відразу потрібно з нею про це говорити, не боятися що ці розмови можуть поселити суїцидальні ідеї в голові дитини, розпитати про почуття дитини, не знецінювати труднощі, з якими дитина зустрілася; уважно слухати та запевнити дитину у своїй любові.

Ознаки депресії:

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пригнічений настрій;

неспроможність відчувати емоції;

психомоторне уповільнення або тривога;

зменшення рівня енергії;

негативне, песимістичне мислення;

небажання жити;

порушення пам’яті та уваги;

порушення сну;

порушення апетиту.

Якщо є ознаки депресії та навіть спроби самопошкодження, насамперед потрібно звернутися до психолога, який зможе у разі потреби скерувати до психіатра.

Куди звертатися по психологічну допомогу?

В Україні діє Національна гаряча лінія для дітей та молоді – 0 800 500 225. Вона працює у будні з 9:00 до 21:00 та у вихідні з 10:00 до 18:00.

Також у Києві працює цілодобовий телефон довіри: 080 050 12 12 (безплатно з мобільного).

Окрім того, в Україні діє гаряча лінія, спеціалісти якої допомагають українцям підтримати психічне здоров’я в умовах постійного стресу й емоційної напруги, спричинених війною: 0 800 100 102. Вона працює щодня з 10:00 до 20:00, дзвінки з України є безоплатними.

Ще одна цілодобова лінія з попередження суїцидів та психологічної підтримки Lifeline Ukraine працює за номером 7333.