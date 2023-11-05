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У США 4-річний хлопчик знайшов пістолет на майданчику і вистрелив в себе

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У США 4-річний хлопчик знайшов пістолет на майданчику і вистрелив в себе
4-річного хлопчика госпіталізували після того, як він знайшов на дитячому майданчику пістолет і вистрілив з нього
фото з відкритих джерел

Зброю на дитячий майданчик викинув підліток, який втікав після стрілянини в автобусі

У Лас-Вегасі 4-річного хлопчика госпіталізували після того, як він знайшов на дитячому майданчику пістолет і вистрілив з нього. Про це повідомляє Guardian.

Поліція розповіла, що хлопчик, якому ще не виповнилося 5 років, знайшов вогнепальну зброю, підняв її та вистрілив. Зараз дитина перебуває в лікарні у важкому стані.

Правоохоронці затримали підозрюваного, який викинув зброю на майданчик. У поліції зазначили, що затриманому хлопцю менше вісімнадцяти років.

Підліток втікав з міського автобуса, перестрибнув через стіну й потрапив на дитячий майданчик, куди й викинув пістолет. Перед цим в автобусі хлопець посварився з чоловіком, дістав пістолет і вистрелив у нього. Потерпілий перебуває в лікарні.

Правоохоронці ще не знають, які звинувачення будуть висунуті підлітку. Департамент поліції консультувався з окружною прокуратурою щодо того, чи висувати йому звинувачення як дорослому.

Нагадаємо, у США сталися масові стрілянини під час святкування Геловіну.

Як повідомлялося раніше, у ніч проти 26 жовтня невідомий влаштував масову стрілянину в місті Льюістон, штат Мен, США, унаслідок чого загинуло щонайменше 22 особи, поранено від 50 до 60 людей. 

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Теги: США пістолет дитина

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