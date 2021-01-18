  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині біля церкви згоріли трапезні

    • Розсилка
    Трапезні біля церкви згоріли - На Київщині біля церкви згоріли трапезні
    Трапезні біля церкви згоріли
    Фото: ДСНС

    Рятувальники не дали вогню перекинулись на церкву

    У ніч на понеділок, 18 cічня, у селі Термахівка Іванківського району Київщини горіла будівля, розташована біля церкви.

    Інформація про загорання надійшла до оперативно-диспетчерської служби м. Чорнобиль о 02:39, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце події було направлено чергові караули 41 Державної пожежно-рятувальної частини смт Іванків та 60о Державного пожежно-рятувального посту с. Розважів.

    Рятувальники встановили, що горять дві трапезні і є ризик перекидання вогню на церкву на загальній площі 60 кв. м.

    Пожежу було локалізовано о 04:00 і ліквідовано о 04:20.

    На гасіння пожежі було задіяно дві одиниці техніки та дев’ять чоловік особового складу.

    В результаті пожежі постраждалих не виявлено.

    Причина загорання та завдані збитки наразі встановлюються.

    Як повідомлялося, у ніч на 18 січня,у смт Бородянка горів ринок на вул. Вокзальній.

    У Києві ввечері 17 січня сталася пожежа в багатоповерхівці на вулиці Генерала Наумова, 25 у Святошинському районі. В результаті постраждали дві людини.

    Теги: пожежа церква ДСНС Київщина рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies