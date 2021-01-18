На Київщині біля церкви згоріли трапезні

Рятувальники не дали вогню перекинулись на церкву

У ніч на понеділок, 18 cічня, у селі Термахівка Іванківського району Київщини горіла будівля, розташована біля церкви.

Інформація про загорання надійшла до оперативно-диспетчерської служби м. Чорнобиль о 02:39, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце події було направлено чергові караули 41 Державної пожежно-рятувальної частини смт Іванків та 60о Державного пожежно-рятувального посту с. Розважів.

Рятувальники встановили, що горять дві трапезні і є ризик перекидання вогню на церкву на загальній площі 60 кв. м.

Пожежу було локалізовано о 04:00 і ліквідовано о 04:20.

На гасіння пожежі було задіяно дві одиниці техніки та дев’ять чоловік особового складу.

В результаті пожежі постраждалих не виявлено.

Причина загорання та завдані збитки наразі встановлюються.

Як повідомлялося, у ніч на 18 січня,у смт Бородянка горів ринок на вул. Вокзальній.

У Києві ввечері 17 січня сталася пожежа в багатоповерхівці на вулиці Генерала Наумова, 25 у Святошинському районі. В результаті постраждали дві людини.