Вночі сталась масштабна пожежа на ринку під Києвом

На місці події працювало шість одиниць пожежної техніки

Рятувальникам знадобилось майже три години для ліквідації пожежі

У ніч на понеділок, 18 січня, у смт Бородянка горів ринок на вул. Вокзальній.

Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району о 03:01, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

За вказаною адресою направлено рятувальників 31 Державної пожежно-рятувальної частини смт Бородянка.

На момент прибуття бійців ДСНС вогнем була охоплена будівля та територія ринку ТОВ «Будмарс» по всій площі близько 1700 кв. м. Також існувала загроза розповсюдження полум’я на поруч розташовані торгівельні павільйони.

По підвищеному номеру виклику на місце події додатково було задіяно рятувальників смт Клавдієво-Тарасове, смт Пісківка, смт Гостомель та смт Ворзель.

Пожежу було локалізовано о 04:25, повністю ліквідовано о 05:55.

На місці події працювало 6 одиниць техніки та 30 чоловік особового складу ДСНС.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, в Києві ввечері 17 січня сталася пожежа в багатоповерхівці на вулиці Генерала Наумова, 25 у Святошинському районі. В результаті постраждали дві людини.

В Одесі у триповерховому будинку, в приміщенні якого розташований готель, у неділю сталася пожежа, в результаті якої двоє людей загинули і ще двоє постраждали.