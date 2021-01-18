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    Пожежа в одеському готелі: дві людини загинули і ще двоє постраждали

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    В Одесі у триповерховому будинку, в приміщенні якого розташований готель, у неділю сталася пожежа - Пожежа в одеському готелі: дві людини загинули і ще двоє постраждали
    В Одесі у триповерховому будинку, в приміщенні якого розташований готель, у неділю сталася пожежа

    За даними ДСНС, пожежу гасили 60 людей і 12 одиниць техніки

    В Одесі у триповерховому будинку, в приміщенні якого розташований готель, у неділю сталася пожежа, в результаті якої двоє людей загинули і ще двоє постраждали.

    Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України.

    «17 січня о 20:30 у Приморському районі Одеси на вул. Посмітного 10/12 сталося загорання третього поверху та даху триповерхового житлового будинку. Будинок на один під’їзд, 36 квартир. О 22:05 пожежу локалізовано та о 23:51 ліквідовано на площі 1 тис. 200 м кв. Внаслідок пожежі загинуло 2 особи та постраждало 2 особи, яких госпіталізовано до лікарні», – йдеться в повідомленні.

    За даними ДСНС, пожежу гасили 60 людей і 12 одиниць техніки.

    Про причину загорання не повідомляється.

    Пожежу в Одесі кваліфікували як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Загорання триває у готельному комплексі на вулиці Посмітного.

    Зазначається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості внесені за ч.2 ст.270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

    Нагадаємо, увечері 17 січня в Одесі по вулиці Посмітного 10/12 сталася пожежа в триповерховому житловому будинку, в приміщенні якого розташований готель. Причиною пожежі, ймовірно, стало загоряння проводки.

    Теги: пожежа ДСНС Одеса будинок готель
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