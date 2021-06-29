Два легковики й КамАЗ: п’яний водій влаштував ДТП у Києві (відео)

Через ДТП перекрито дві смуги руху на проспекті Перемоги

Водій Skoda був напідпитку, але від проходження плкотесту відмовився

У вівторок, 28 червня, на проспекті Перемоги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів та вантажівки. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Аварія трапилася в напрямку станції метро «Берестейська».

Як розповів водій Mitsubishi, з вулиці Миколи Шпака на проспект Перемоги вилетів автомобіль Skoda і потрапив під КамАЗ.

Після цього автомобіль Mitsubishi зіткнувся з КамАЗом.

За попередніми даними, водій Skoda був напідпитку. Від проходження тесту на стан алкогольного сп'яніння він відмовився.

Травмованих у ДТП немає.

На місці працюють правоохоронці, які з’ясовують усі обставини ДТП.

У соцмережі з'явилося відео моменту автопригоди.

Як повідомлялося, 29 червня близько 4 години ранку на 20 км автодороги Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. За попередніми даними, водій вантажівки Volvo не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з автобусом Neoplan.