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    Два легковики й КамАЗ: п’яний водій влаштував ДТП у Києві (відео)

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    Через ДТП перекрито дві смуги руху на проспекті Перемоги - Два легковики й КамАЗ: п’яний водій влаштував ДТП у Києві (відео)
    Через ДТП перекрито дві смуги руху на проспекті Перемоги
    Фото: скріншот із відео

    Водій Skoda був напідпитку, але від проходження плкотесту відмовився

    У вівторок, 28 червня, на проспекті Перемоги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів та вантажівки. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Аварія трапилася в напрямку станції метро «Берестейська».

    Як розповів водій Mitsubishi, з вулиці Миколи Шпака на проспект Перемоги вилетів автомобіль Skoda і потрапив під КамАЗ.

    Після цього автомобіль Mitsubishi зіткнувся з КамАЗом.

    За попередніми даними, водій Skoda був напідпитку. Від проходження тесту на стан алкогольного сп'яніння він відмовився.

    Травмованих у ДТП немає.

    На місці працюють правоохоронці, які з’ясовують усі обставини ДТП.

    У соцмережі з'явилося відео моменту автопригоди.

    Як повідомлялося, 29 червня близько 4 години ранку на 20 км автодороги Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. За попередніми даними, водій вантажівки Volvo не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з автобусом Neoplan.

    Теги: ДТП Київ вантажівки водій автомобіль алкогольне сп'яніння
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    Два легковики й КамАЗ: п’яний водій влаштував ДТП у Києві (відео)