На сході окупованого Криму пронісся руйнівний смерч
В результаті смерчу в елі Ізюмівка пошкоджено 12 будівель
Люди під час смерчу не постраждали
У селі Ізюмівка Кіровського району в окупованому РФ Криму пронісся смерч. Внаслідок негоди пошкоджено 12 будівель. Про це повідомляє «Крим.Реалії».
Окупаційна влада повідомила, що пройшов сильний вітер у вигляді смерчу. Пошкоджено шість дахів житлових будинків і шість господарських будівель. Також був сильний дощ.
Люди під час смерчу не постраждали, а електропостачання відновили і прибрали повалені дерева.
Раніше Кіровський район постраждав через зливи й повені, підконтрольна Москві влада анексованого Криму заявляла, що в Кіровському районі потребують ремонту 32 вулиці протяжністю 30 кілометрів, вартість вони оцінювали в 100 млн рублів.
Як відомо, Після повені анексованому Криму загрожують нові інфекційні хвороби.
До слова, окупанти Криму знайшли «плюси» в повенях.
Нагадаємо, що раніше в окупованому Криму потужна злива затопила місто Керч. У будинках у людей було понад півметра води, а автомобілі виявилися затоплені по самі вікна.
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