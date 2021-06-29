На сході окупованого Криму пронісся руйнівний смерч

В результаті смерчу в елі Ізюмівка пошкоджено 12 будівель

Люди під час смерчу не постраждали

У селі Ізюмівка Кіровського району в окупованому РФ Криму пронісся смерч. Внаслідок негоди пошкоджено 12 будівель. Про це повідомляє «Крим.Реалії».

Окупаційна влада повідомила, що пройшов сильний вітер у вигляді смерчу. Пошкоджено шість дахів житлових будинків і шість господарських будівель. Також був сильний дощ.

Люди під час смерчу не постраждали, а електропостачання відновили і прибрали повалені дерева.

Раніше Кіровський район постраждав через зливи й повені, підконтрольна Москві влада анексованого Криму заявляла, що в Кіровському районі потребують ремонту 32 вулиці протяжністю 30 кілометрів, вартість вони оцінювали в 100 млн рублів.

Як відомо, Після повені анексованому Криму загрожують нові інфекційні хвороби.

До слова, окупанти Криму знайшли «плюси» в повенях.

Нагадаємо, що раніше в окупованому Криму потужна злива затопила місто Керч. У будинках у людей було понад півметра води, а автомобілі виявилися затоплені по самі вікна.

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