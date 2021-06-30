Серйозна ДТП на трасі Київ–Чоп: одна з автівок перекинулась (фото)

Один із автомобілів перекинувся на дах

Серед травмованих у ДТП є дитина

29 червня ввечері на 25 км автодороги М-06 Київ–Чоп в районі с. Мила трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

У результаті зіткнення один із автомобілів перекинувся на дах.

У ДТП є постраждалі, серед яких – дитина.

На місці працювали медики, рятувальники та поліцейські.

Через ДТП утворився затор у напрямку Києва. Поліцейські займалися регулюванням руху.

Як повідомлялося, 29 червня на проспекті Перемоги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів та вантажівки.