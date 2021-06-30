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    Серйозна ДТП на трасі Київ–Чоп: одна з автівок перекинулась (фото)

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    Один із автомобілів перекинувся на дах - Серйозна ДТП на трасі Київ–Чоп: одна з автівок перекинулась (фото)
    Один із автомобілів перекинувся на дах
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Серед травмованих у ДТП є дитина

    29 червня ввечері на 25 км автодороги М-06 Київ–Чоп в районі с. Мила трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    У результаті зіткнення один із автомобілів перекинувся на дах.

    У ДТП є постраждалі, серед яких – дитина.

    На місці працювали медики, рятувальники та поліцейські.

    Через ДТП утворився затор у напрямку Києва. Поліцейські займалися регулюванням руху.

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    Серйозна ДТП на трасі Київ–Чоп: одна з автівок перекинулась (фото)
    Серйозна ДТП на трасі Київ–Чоп: одна з автівок перекинулась (фото)
    Серйозна ДТП на трасі Київ–Чоп: одна з автівок перекинулась (фото)

    Як повідомлялося, 29 червня на проспекті Перемоги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів та вантажівки.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київщина автомобіль рятувальники
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    Серйозна ДТП на трасі Київ–Чоп: одна з автівок перекинулась (фото)