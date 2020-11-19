На Київщині чоловік через борги підпалив автомобіль (фото)

Палію загрожує до десяти років ув'язнення

У серпні цього року у селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району невідома особа здійснила підпал автомобіля Volkswagen. Про це поліції повідомив власник автівки. Правоохоронці провели низку слідчо-розшукових дій та встановили особу, причетну до скоєння цього злочину.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліцейські відпрацювали декілька версій та можливі мотиви підпалу автівки. Зловмисником виявився 29-річний мешканець Васильківщини. Як з’ясувалось, таким чином він намагався помститися потерпілому через невиконання ним боргових зобов’язань.

Правоохоронці також встановили автомобіль, на якому пересувався зловмисник. За місцем його проживання поліцейські провели обшук та вилучили речові докази.

Так, зібравши достатню доказову базу, слідчі Чайківського відділення поліції за процесуальним керівництвом Києво-Святошинської місцевої прокуратури оголосили зловмиснику підозру за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, найближчим часом суд обере для нього запобіжний захід.

За скоєне підпалювачу загрожує до десяти років ув’язнення.