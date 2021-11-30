У Києві невідомі підірвали банкомат: поліція ввела спецоперацію

Грабіжники викрали з банкомата касети з грошима

30 листопада до поліції Києва надійшло повідомлення про пошкодження банкомату у Дарницькому районі. На місце негайно виїхали поліцейські та інші профільні служби. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

За попередньою інформацією, двоє невідомих підірвали банкомат, викрали звідти касети з грошима та втекли.

Наразі зусилля правоохоронців направлені на встановлення осіб зловмисників та затримання. У столиці введено спеціальну поліцейську операцію.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою). Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше столичні правоохоронці розшукали двох чоловіків, які підозрюються у розбійному нападі на пункт обміну валют на проспекті Відрадному.

24 жовтня чоловік намагався сокирою зламати банкомат у Кагарлику.