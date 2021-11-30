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    У Києві невідомі підірвали банкомат: поліція ввела спецоперацію

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    На місці злочину поліція проводить слідчі дії - У Києві невідомі підірвали банкомат: поліція ввела спецоперацію
    На місці злочину поліція проводить слідчі дії
    фото: Нацполіція

    Грабіжники викрали з банкомата касети з грошима

    30 листопада до поліції Києва надійшло повідомлення про пошкодження банкомату у Дарницькому районі. На місце негайно виїхали поліцейські та інші профільні служби. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

    За попередньою інформацією, двоє невідомих підірвали банкомат, викрали звідти касети з грошима та втекли.

    Наразі зусилля правоохоронців направлені на встановлення осіб зловмисників та затримання. У столиці введено спеціальну поліцейську операцію.

    Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою). Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Раніше столичні правоохоронці розшукали двох чоловіків, які підозрюються у розбійному нападі на пункт обміну валют на проспекті Відрадному.

    24 жовтня чоловік намагався сокирою зламати банкомат у Кагарлику.

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    Теги: Національна поліція України вибух Київ кримінал банк пограбування
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    У Києві невідомі підірвали банкомат: поліція ввела спецоперацію