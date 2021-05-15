У Києві працівник банку з товаришем підірвали банкомат у супермаркеті

Оперативники слідкували за ними довгий час і знали про плани чоловіків

У столиці в Дніпровському районі стався вибух у приміщенні супермаркету. Зловмисники за допомогою газової суміші зруйнували банкомат, аби поцупити гроші. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

«У результаті вибуху сталося загоряння банкомату та вилетіло скло з вітрини магазину. Підозрюваних затримали неподалік від місця злочину, на вулиці Петра Вершигори», – йдеться у повідомленні.

Як виявилось, пограбували банкомат співробітник банку з товаришем.

Відомо, що оперативники слідкували за ними довгий час і знали про плани чоловіків на суботній ранок. Попередньо, обидва вже були судимі за злочини.

Нагадаємо, у Києві в нічному клубі сталася масова бійка зі стріляниною, є постраждалі.