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    У Києві працівник банку з товаришем підірвали банкомат у супермаркеті

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    Підозрюваних затримали неподалік від місця злочину - У Києві працівник банку з товаришем підірвали банкомат у супермаркеті

    Підозрюваних затримали неподалік від місця злочину

    Фото dtp.kiev.ua

    Оперативники слідкували за ними довгий час і знали про плани чоловіків

    У столиці в Дніпровському районі стався вибух у приміщенні супермаркету. Зловмисники за допомогою газової суміші зруйнували банкомат, аби поцупити гроші. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    «У результаті вибуху сталося загоряння банкомату та вилетіло скло з вітрини магазину. Підозрюваних затримали неподалік від місця злочину, на вулиці Петра Вершигори», – йдеться у повідомленні.

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    У Києві працівник банку з товаришем підірвали банкомат у супермаркеті
    У Києві працівник банку з товаришем підірвали банкомат у супермаркеті
    У Києві працівник банку з товаришем підірвали банкомат у супермаркеті
    У Києві працівник банку з товаришем підірвали банкомат у супермаркеті
    У Києві працівник банку з товаришем підірвали банкомат у супермаркеті
    У Києві працівник банку з товаришем підірвали банкомат у супермаркеті
    У Києві працівник банку з товаришем підірвали банкомат у супермаркеті

    Як виявилось, пограбували банкомат співробітник банку з товаришем.

    Відомо, що оперативники слідкували за ними довгий час і знали про плани чоловіків на суботній ранок. Попередньо, обидва вже були судимі за злочини.

    Нагадаємо, у Києві в нічному клубі сталася масова бійка зі стріляниною, є постраждалі.

    Теги: вибух Київ кримінал гроші
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