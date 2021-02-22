На Київщині чоловік ударив дружину сокирою по голові (фото)

Під час сварки чоловік взяв сокиру та обухом наніс жінці удар по голові

Поліція затримала чоловіка за замах на умисне вбивство

Жительку селища Велика Каратуль Бориспільського району чоловік вдарив сокирою по голові. Про це до поліції повідомила сусідка 53-річної жінки, до якої прибігла потерпіла.

На місце події прибули наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Бориспільського районного управління поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що між 58-річним місцевим жителем та його дружиною відбулася сварка, під час якої чоловік взяв сокиру та обухом наніс жінці один удар по голові. Медики госпіталізували потерпілу до медичного закладу.

Поліцейські затримали зловмисника за місцем проживання в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.15 ч. 1 ст.115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Вирішується питання про оголошення підозри затриманому. Запобіжний захід чоловікові обере суд.