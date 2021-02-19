Туреччина видала Україні ймовірного вбивцю київського бізнесмена

Українець, якого підозрюють у вбивстві, довгий час переховувався у Туреччині

Туреччина екстрадувала 31-річного українця, якого підозрюють у вбивстві підприємця, яке сталося у грудні 2019 року у столичному Гідропарку.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова Нацполіції Ігор Клименко.

«Ми надіслали запит на екстрадицію в межах міжнародної правової допомоги. Завдяки співпраці із турецькими колегами сьогодні, 19 лютого, зловмисника екстрадували в Україну. Поліцейські затримали його в аеропорту в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - зазначив Клименко.

Найближчим часом слідчі вручать йому повідомлення про підозру у скоєнні вбивства. Готується клопотання про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Очільник МВС Арсен Аваков висловив вдячність міністру внутрішніх справ Турецької Республіки Сулейману Сойлу за сприяння у екстрадиції в Україну підозрюваного.

«Щиро дякую доброму другу та колезі, міністру внутрішніх справ Турецької Республіки... Це приклад міжнародної правової допомоги та плідного співробітництва України та Туреччини у боротьбі зі злочинністю», - написав він у Twitter.

Щиро дякую доброму другу та колезі, міністру внутрішніх справ Турецької Республіки @suleymansoylu за сприяння в екстрадиції в підозрюваного у вбивстві громадянина України! Це приклад міжнародної правової допомоги та плідного співробітництва у боротьбі зі злочинністю! pic.twitter.com/yfkD8Hl9id — Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 19, 2021

Нагадаємо, вбивство сталося в грудні 2019 року. Тоді у столичному Гідропарку зловмисник розстріляв чоловіка та втік. За даними ЗМІ потерпілим виявився підприємець 1978 року народження Денис Бахвалов. Від отриманих поранень він загинув на місці. Стрілянина сталася поблизу кафе «Очеретяний кіт». ЗМІ повідомляли, що високий чоловік із закритим банданою обличчям обстріляв автомобіль Toyota і втік на сірому Volkswagen Passat у бік мосту Патона.

Стрілець випустив щонайменше 10 куль у чоловіка, коли той сидів у своєму авто, разом зі знайомою.

За декілька годин поліцейські встановили особу зловмисника, ним виявився 31-річний громадянин України. За даними правоохоронців, він є учасником злочинного угруповання. Після скоєння вбивства зловмисник відразу ж поїхав в аеропорт та вилетів до Туреччини.