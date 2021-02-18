Біля метро «Лук’янівська» виявили труп

На місці страшної події працюють криміналісти

Сьогодні, 18 лютого, на зупинці громадського транспорту біля станції метро «Лук’янівська» було виявлено труп.

Про це Kyiv Mediа повідомили очевидці події.

На місце події прибула слідчо-оперативна група та криміналісти.

Ймовірно, людина померла від переохолодження. Причини смерті встановить судово-медична експертиза.

Нагадаємо, 16 лютого у парку Партизанської слави в Дарницького району Києва знайшли тіло невідомої дівчини. Столична поліція просить допомогти в пошуку рідних дівчини.

17 лютого поблизу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних сил України в Шевченківському районі Києва знайшли мертвого чоловіка. На шиї чоловіка була петля. Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала внаслідок механічної асфіксії. Загиблому на вигляд близько 45-50 років.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Поки що особу загиблого не встановлено.