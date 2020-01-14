На Київщині чоловік з револьвером накинувся на поліцейських (фото, відео)



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Фото: Нацполіція

Поліцейські вилучили у правопорушника револьвер

Житель міста Біла Церква на Київщині звернувся до поліції із повідомленням про незаконне, на його думку, ведення будівництва. За вказаною адресою прибув екіпаж тактично-оперативного реагування батальйону патрульної поліції. Однак заявник почав з ними розмовляти, направивши в бік поліцейських зброю.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Аби попередити тяжкі наслідки, працівники поліції затримали чолов’ягу у порядку ст.208 КПК України.

На місці події працювала слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції. Поліцейські вилучили у правопорушника револьвер, набої та глушник.

Вилучені речові докази направлено на проведення дослідження до НДЕКЦ МВС.

За фактом погрози працівникам поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України. Наразі 44-річний зловмисник знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Вирішується питання щодо оголошення затриманому підозри та обрання для нього міри запобіжного заходу.