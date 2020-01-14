На Київщині чоловік з револьвером накинувся на поліцейських (фото, відео)
Поліцейські вилучили у правопорушника револьвер
Житель міста Біла Церква на Київщині звернувся до поліції із повідомленням про незаконне, на його думку, ведення будівництва. За вказаною адресою прибув екіпаж тактично-оперативного реагування батальйону патрульної поліції. Однак заявник почав з ними розмовляти, направивши в бік поліцейських зброю.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Аби попередити тяжкі наслідки, працівники поліції затримали чолов’ягу у порядку ст.208 КПК України.
На місці події працювала слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції. Поліцейські вилучили у правопорушника револьвер, набої та глушник.
Вилучені речові докази направлено на проведення дослідження до НДЕКЦ МВС.
За фактом погрози працівникам поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України. Наразі 44-річний зловмисник знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.
Вирішується питання щодо оголошення затриманому підозри та обрання для нього міри запобіжного заходу.