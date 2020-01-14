  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині чоловік з револьвером накинувся на поліцейських (фото, відео)

    • Розсилка
    На Київщині чоловік з револьвером накинувся на поліцейських (фото, відео)
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські вилучили у правопорушника револьвер

    Житель міста Біла Церква на Київщині звернувся до поліції із повідомленням про незаконне, на його думку, ведення будівництва. За вказаною адресою прибув екіпаж тактично-оперативного реагування батальйону патрульної поліції. Однак заявник почав з ними розмовляти, направивши в бік поліцейських зброю.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Аби попередити тяжкі наслідки, працівники поліції затримали чолов’ягу у порядку ст.208 КПК України.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції. Поліцейські вилучили у правопорушника револьвер, набої та глушник. 

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На Київщині чоловік з револьвером накинувся на поліцейських (фото, відео)
    На Київщині чоловік з револьвером накинувся на поліцейських (фото, відео)

    Вилучені речові докази направлено на проведення дослідження до НДЕКЦ МВС.

    За фактом погрози працівникам поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345  Кримінального кодексу України. Наразі 44-річний зловмисник знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

    Вирішується питання щодо оголошення затриманому підозри та обрання для нього міри запобіжного заходу.

    Національна поліція України кримінал зброя Київщина чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ