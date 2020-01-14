Трагедія на Київщині: загинули двоє дітей та їхній батько



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Діти та їхній батько отруїлися продуктами горіння

У вівторок, 14 січня, сталася трагедія у селі Погреби Тетіївського району Київської області.

Як повідомили «Главкому» в екстрених службах, у приватному будинку на вул. Береговій, 2 внаслідок отруєння продуктами горіння загинули двоє дітей та їхній батько віком до 30 років.

Всі обставини події встановлюються.

Як повідомляв «Главком», о третій годині ночі 12 січня авто на швидкості врізалося в стовп і загорілося. Водій згорів заживо, четверо пасажирів доставлені до лікарні.

За минулий тиждень, з 6 по 12 січня, столичні вогнеборці ліквідували 65 пожеж. На пожежах врятовано дві особи.

8 січня сталася пожежа у багатоповерхівці в Білій Церкві Київської області. Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло жінки 65-70 років.