На Київщині поліція виявила черговий підпільний гральний заклад (фото)



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Правоохоронці вилучили вісім комп'ютерів Фото: Нацполіція

Нелегальний гральний заклад функціонував у нежитловому приміщенні

Група реагування патрульної поліції під час патрулювання с. Фурси Білоцерківського району виявила клуб ігрових автоматів.

Нелегальний гральний бізнес функціонував у нежитловому приміщенні. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Звідти правоохоронці вилучили як речові докази 8 комп’ютерів, які направлено на проведення відповідних експертиз.

За даним фактом слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Триває досудове розслідування.

Загалом за ці вихідні до поліції Київщини надійшло 2 повідомлення про роботу гральних закладів.

Як повідомлялося, у Фастові в одному з приміщень колишнього грального закладу було відновлено діяльність забороненого бізнесу.

Поліцейські повторно вилучили як речові докази гральне обладнання: 8 системних блоків, 8 моніторів та комплектуючі до комп’ютерів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України запустив урядову гарячу лінію для боротьби з гральним бізнесом.



