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    На Київщині поліція виявила черговий підпільний гральний заклад (фото)

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    Правоохоронці вилучили вісім комп'ютерів - На Київщині поліція виявила черговий підпільний гральний заклад (фото)
    Правоохоронці вилучили вісім комп'ютерів
    Фото: Нацполіція

    Нелегальний гральний заклад функціонував у нежитловому приміщенні

    Група реагування патрульної поліції під час патрулювання с. Фурси Білоцерківського району виявила клуб ігрових автоматів.

    Нелегальний гральний бізнес функціонував у нежитловому приміщенні. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Звідти правоохоронці вилучили як речові докази 8 комп’ютерів, які направлено на проведення відповідних експертиз.

    За даним фактом слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Триває досудове розслідування.

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    На Київщині поліція виявила черговий підпільний гральний заклад (фото)
    На Київщині поліція виявила черговий підпільний гральний заклад (фото)

    Загалом за ці вихідні до поліції Київщини надійшло 2 повідомлення про роботу гральних закладів.

    Як повідомлялося, у Фастові в одному з приміщень колишнього грального закладу було відновлено діяльність забороненого бізнесу. 

    Поліцейські повторно вилучили як речові докази гральне обладнання: 8 системних блоків, 8 моніторів та комплектуючі до комп’ютерів.   

    Нагадаємо, Кабінет міністрів України запустив урядову гарячу лінію для боротьби з гральним бізнесом.


    Національна поліція України кримінал Київщина розслідування гральний бізнес
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