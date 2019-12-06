На Київщині депутат викрав зі складу зерно майже на пів мільйона гривень



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Зловмисники викрали зі складу 59 тонн сої Фото: Нацполіція

Крадію загрожує до 12 років позбавлення волі

На Київщині місцевому депутату, який організував крадіжку зерна зі складу на суму майже 500 тисяч гривень, правоохоронці оголосили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Кілька років тому в жителя Миронівщини виникла ідея з метою збагачення скоїти крадіжку насіння з місцевого складського приміщення. Для реалізації свого злочинного плану він підмовив ще двох своїх знайомих, розподіливши ролі.

Вперше крадії проникли на огороджену територію складського приміщення у квітні 2015 року. Організатор чекав «на товар» в автомобілі, а двоє поплічників проникли до складу. Того разу вони не знайшли сою і викрали 40 мішків насіння кукурудзи різного сорту. Матеріальний збиток склав 55 тисяч гривень. Викрадене зловмисник спродав на ринку.

Однак на цьому крадії не зупинились. Зловмисник продовжував «керувати» своїми помічниками. Упродовж двох місяців вони проникли на територію складу понад десяток разів, озброївшись відмичками для відкриття воріт та мішками, звідки викрали 59 тонн сої. Цього разу матеріальні збитки становили 390 тисяч гривень.

Наразі 38-річному мешканцю Миронівщини, депутату однієї з сільських рад району, працівники прокуратури Київщини оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 та ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України. Крадію загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.