На столичному вокзалі група зловмисниць обікрала іноземця



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затримано одну із п'ятьох крадійок Фото: Нацполіція

Жінки оточили потерпілого та витягли з сумки цінні речі

На Центральному залізничному вокзалі у Києві оперативники затримали групу зловмисниць, які обікрали іноземця.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Під час відпрацювання території вокзалу співробітники карного розшуку помітили групу підозрілих жінок та вирішили перевірити у них документи.

Начальник сектора кримінальної поліції відділу поліції на станціях залізничного транспорту Руслан Мангуш розповів, що під час спілкування з жінками до поліцейських підійшов чоловік та повідомив, що вказані особи його обікрали.

«Під час поверхневого огляду у правопорушниць ми виявили чужі речі, які впізнав потерпілий. Він розповів, що приїхав до столиці на поїзді. У приміщенні вокзалу група незнайомих жінок оточила його та витягла з сумки гаманець з грошима і двома мобільними телефонами», - повідомив правоохоронець.

Зловмисницями виявились мешканки Закарпатської області віком від 20 до 37 років. Відомо, що одна з них раніше судима за аналогічні злочини. Її затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає до п’яти років позбавлення волі. Щодо інших чотирьох фігуранток вирішується питання стосовно їх процесуального статусу у кримінальному провадженні», - додав правоохоронець.