Зробили чоловіка інвалідом: зухвалі розбійники отримали 12 років тюрми



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Злочинці отримали 12 років позбавлення волі

Нападники завдали чоловікові тяжкі тілесні ушкодження, що призвело до інвалідності

Дніпровським районним судом Києва оголошено вирок двом зловмисникам за обвинуваченням в розбійному нападі на чоловіка, що призвело до настання інвалідності.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Встановлено, що восени 2017 року обвинувачені підстерегли потерпілого у під’їзді будинку та стали наносити йому численні удари по голові та частинах тіла, вимагаючи віддати їм гроші та цінні речі. Внаслідок вказаних дій потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, що спричинило тяжкий розлад його здоров’я та у подальшому призвело до інвалідності.

Під час нападу зловмисники заволоділи мобільним телефоном чоловіка та грошовими коштами у сумі близько 20 тис. грн.

Вироком Дніпровського районного суду обвинувачених визнано винними у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України (напад з метою заволодіння чужим майном(розбій), поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) та засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі обвинувачені перебувають під вартою.

Як повідомлялося, 3 грудня 2019 року на вулиці Ломоносова у Голосіївському районі Києва стався розбійний напад на чоловіка. Він разом зі знайомою сидів у автомобілі, до нього підбігло троє невідомих і прокололи переднє колесо. Далі нападники пригрозили потерпілому ножем, відібрали сумку з грошима, а після втекли з місця події на іномарці.