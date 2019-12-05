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    Розбої, грабежі, автоугони: за добу у столиці скоєно понад 200 злочинів

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    За добу у Києві сталося 136 крадіжок - Розбої, грабежі, автоугони: за добу у столиці скоєно понад 200 злочинів
    За добу у Києві сталося 136 крадіжок

    Поліція оперативно встановила підозрюваних лише у 30 випадках

    За минулу добу, 4 грудня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 232 повідомлення про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    Серед правопорушень: 

    • розбійні напади – 1;
    • грабежі – 4;  
    • хуліганства – 3;
    • крадіжки – 136;
    • незаконні заволодіння автотранспортом — 3.

    У поліції зазначили, що у 30 випадках підозрювані особи встановлені.

    Як повідомила нещодавно столична влада з посиланням на дані Національної поліції заявила, що з початку 2018 року рівень злочинів у публічних місцях знизився на 56%. У 2016 році щоденно відбувалося в середньому 16-17 грабежів, а у 2019 – вже 5.

    Такі тенденції влада пов’язує із впровадженням комплексної системи відеоспостереження, яка налічує близько 7 тисяч камер на вулицях, біля об’єктів соціальної сфери, пам’яток культури, на автошляхах, в’їздах та виїздах із міста. Дані з камер надходять та обробляються в міському Центрі обробки даних. Доступ до інформації мають лише спеціальні служби та Нацполіція.

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