Розбої, грабежі, автоугони: за добу у столиці скоєно понад 200 злочинів



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За добу у Києві сталося 136 крадіжок

Поліція оперативно встановила підозрюваних лише у 30 випадках

За минулу добу, 4 грудня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 232 повідомлення про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Серед правопорушень:

розбійні напади – 1;

грабежі – 4;

хуліганства – 3;

крадіжки – 136;

незаконні заволодіння автотранспортом — 3.

У поліції зазначили, що у 30 випадках підозрювані особи встановлені.

Як повідомила нещодавно столична влада з посиланням на дані Національної поліції заявила, що з початку 2018 року рівень злочинів у публічних місцях знизився на 56%. У 2016 році щоденно відбувалося в середньому 16-17 грабежів, а у 2019 – вже 5.

Такі тенденції влада пов’язує із впровадженням комплексної системи відеоспостереження, яка налічує близько 7 тисяч камер на вулицях, біля об’єктів соціальної сфери, пам’яток культури, на автошляхах, в’їздах та виїздах із міста. Дані з камер надходять та обробляються в міському Центрі обробки даних. Доступ до інформації мають лише спеціальні служби та Нацполіція.