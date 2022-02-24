Аеропорт «Бориспіль» призупинив роботу: що там відбувається

Аеропорт не працює, всіх пасажирів аеропорту евакуйовано

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» сьогодні зранку, 24 лютого, призупинив роботу через закриття повітряного простору над Україною у зв'язку з початком російського військового вторгнення. Про це повідомляється на сторінці аеропорту в Facebook.

«Аеропорт не працює, всіх пасажирів аеропорту евакуйовано, злітно-посадкова смуга заблокована. Служби аеропорту працюють у взаємодії з державними органами згідно з інструкцією та чинним законодавством України», – йдеться в повідомленні.

Водночас пресслужба авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) повідомила про призупинення виконання регулярних та чартерних рейсів з/до території України щонайменше до 23:59 24 лютого 2022 року за київським часом.

Нагадаємо, у зв’язку з початком широкомасштабного наступу окупаційної Росії на Україну, президент Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів із закликом створити антипутінську коаліцію.

на тлі російської агресії Ryanair скасував рейси з Харкова та Херсона. Раніше головний виконавчий директор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О’Лірі раніше заявив, що не збирається відміняти польоти в Україну, доки загроза «soviet invasion» (радянського вторгнення – ред.) не стане реальністю. Також три відомі авіакомпанії скасували польоти в Україну. Мова про скандинавського перевізника SAS, австрійську авіакомпанію Austrian Airlines та швейцарську Swiss.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, близько 5 ранку державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю.

Тим часом на Черкащині оголошено евакуацію. Оголошено евакуацію населення в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок.

В МВС повідомили, що розпочалося вторгнення військ РФ на територію України.

По всій території України запроваджено воєнний стан. Про це оголосив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення «спеціальної військової операції« у зв'язку із ситуацією на Донбасі.