  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Аеропорт «Бориспіль» призупинив роботу: що там відбувається

    Аеропорт «Бориспіль» призупинив роботу: що там відбувається
    фото: аеропорт Бориспіль

    Аеропорт не працює, всіх пасажирів аеропорту евакуйовано

    Міжнародний аеропорт «Бориспіль» сьогодні зранку, 24 лютого, призупинив роботу через закриття повітряного простору над Україною у зв'язку з початком російського військового вторгнення. Про це повідомляється на сторінці аеропорту в Facebook.

    «Аеропорт не працює, всіх пасажирів аеропорту евакуйовано, злітно-посадкова смуга заблокована. Служби аеропорту працюють у взаємодії з державними органами згідно з інструкцією та чинним законодавством України», – йдеться в повідомленні.

    Водночас пресслужба авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) повідомила про призупинення виконання регулярних та чартерних рейсів з/до території України щонайменше до 23:59 24 лютого 2022 року за київським часом.

    Нагадаємо, у зв’язку з початком широкомасштабного наступу окупаційної Росії на Україну, президент Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів із закликом створити антипутінську коаліцію.

    на тлі російської агресії Ryanair скасував рейси з Харкова та Херсона. Раніше головний виконавчий директор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О’Лірі раніше заявив, що не збирається відміняти польоти в Україну, доки загроза «soviet invasion» (радянського вторгнення – ред.) не стане реальністю. Також три відомі авіакомпанії скасували польоти в Україну. Мова про скандинавського перевізника SAS, австрійську авіакомпанію Austrian Airlines та швейцарську Swiss.

    Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, близько 5 ранку державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю.

    Тим часом на Черкащині оголошено евакуацію. Оголошено евакуацію населення в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок.

    В МВС повідомили, що розпочалося вторгнення військ РФ на територію України.

    По всій території України запроваджено воєнний стан. Про це оголосив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців.

    Президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення «спеціальної військової операції« у зв'язку із ситуацією на Донбасі.

    Теги: МВС Аеропорт Бориспіль Путін воєнний стан Володимир Зеленський Facebook населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Аеропорт «Бориспіль» призупинив роботу: що там відбувається