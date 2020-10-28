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    На Київщині невідомі підірвали два банкомати (відео)

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    Злодії пошкодили банкомати за допомогою газоповітряної суміші - На Київщині невідомі підірвали два банкомати (відео)
    Злодії пошкодили банкомати за допомогою газоповітряної суміші
    Фото ілюстративне

    Грабіжники викрали касети із грошима

    У ніч на середу, 28 жовтня, на Київщині невідомі підірвали банкомати та викрали касети з грошима.

    Як повідомили «Надзвичайним новинам» джерела у правоохоронних органах, злочин стався о 02:10 в селищі Борова Фастівського району.

    «Четверо невідомих у балаклавах за допомогою газоповітряної суміші підірвали банкомати АТ «Ощадбанк» та ВАТ «Укрсиббанк», які вмонтовані в фасадну стіну продуктового магазину. Після чого викрали касети з грошима і втекли», – йдеться в інформації.

    Наразі викрадена сума грошей встановлюється, поліція почала розслідування.

    Нагадаємо, нещодавно у Подільському районі Києва невідомі пограбували банкомат «Укргазбанку». Викрадено три касети, в яких було понад 280 тисяч грн. Цікаво, що банкомат не мав пошкоджень. Пропажу коштів виявили вже під час інкасації.

    Раніше поліцейські затримали в Охтирці Сумської області чоловіка і дівчину під час спроби підриву банкомата.

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