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    Кримінал

    На Сумщині затримали двох підривників банкоматів

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    На Сумщині затримали двох підривників банкоматів
    Фото відділу комунікації поліції Полтавської області

    Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі

    Поліцейські затримали в Охтирці Сумської області чоловіка і дівчину під час спроби підриву банкомата. За даними поліції, вони зробили щонайменше п’ять таких злочинів у Полтавській, Сумській, Харківській і Чернігівській областях.

    Поліцейські затримали в Сумській області двох осіб, підозрюваних у підриві і пограбуванні банкоматів у різних областях України. Про це розповіли в Національній поліції.

    Їх затримали 10 жовтня в місті Охтирка Сумської області під час спроби підірвати черговий банкомат.

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    На Сумщині затримали двох підривників банкоматів
    На Сумщині затримали двох підривників банкоматів
    На Сумщині затримали двох підривників банкоматів
    На Сумщині затримали двох підривників банкоматів
    Фото відділу комунікації поліції Полтавської області

    Затриманими виявилися 31-річний чоловік і 17-річна дівчина, жителі Харківської області. Встановлено, що чоловіка вже притягували до кримінальної відповідальності за вчинення розбійного нападу, розповіли в поліції.

    Їх обвинувачують у підриві банкоматів у різних областях України і викраденні касет із грошима.

    За інформацією правоохоронців, пара підірвала п’ять банкоматів у Полтавській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. У серпні цього року вони намагалися викрасти 322 тис. грн із банкомата в Гадячі (Полтавська область).

    Кримінальне провадження відкрили за фактами крадіжок та навмисного знищення або пошкодження майна. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.

    Нагадаємо, у Ліоні збройні нальотчики викрали 9 млн євро з машини інкасаторів.

    кримінал Сумщина пограбування чоловік
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