На Сумщині затримали двох підривників банкоматів



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Фото відділу комунікації поліції Полтавської області

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі

Поліцейські затримали в Охтирці Сумської області чоловіка і дівчину під час спроби підриву банкомата. За даними поліції, вони зробили щонайменше п’ять таких злочинів у Полтавській, Сумській, Харківській і Чернігівській областях.

Поліцейські затримали в Сумській області двох осіб, підозрюваних у підриві і пограбуванні банкоматів у різних областях України. Про це розповіли в Національній поліції.

Їх затримали 10 жовтня в місті Охтирка Сумської області під час спроби підірвати черговий банкомат.

Затриманими виявилися 31-річний чоловік і 17-річна дівчина, жителі Харківської області. Встановлено, що чоловіка вже притягували до кримінальної відповідальності за вчинення розбійного нападу, розповіли в поліції.

Їх обвинувачують у підриві банкоматів у різних областях України і викраденні касет із грошима.

За інформацією правоохоронців, пара підірвала п’ять банкоматів у Полтавській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. У серпні цього року вони намагалися викрасти 322 тис. грн із банкомата в Гадячі (Полтавська область).

Кримінальне провадження відкрили за фактами крадіжок та навмисного знищення або пошкодження майна. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Ліоні збройні нальотчики викрали 9 млн євро з машини інкасаторів.