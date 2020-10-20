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    Без шуму й пилу: у Києві з банкомата викрали майже 300 тис. грн

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    На банкоматі не виявлено пошкоджень - Без шуму й пилу: у Києві з банкомата викрали майже 300 тис. грн
    На банкоматі не виявлено пошкоджень
    Фото ілюстративне

    Після пограбування на банкоматі не виявлено пошкоджень

    У Подільському районі Києва невідомі пограбували банкомат «Укргазбанку». Викрадено три касети, в яких було понад 280 тисяч грн.

    Про це повідомляють «Надзвичайні новини» з посиланням на власні джерела.

    Пограбування сталося на проспекті Свободи, 22. Банкомат знаходиться в будівлі дитячої поліклініки.

    «9 жовтня в банкомат завантажили п'ять касет з грошима, а 15-го в відділ моніторингу надійшов сигнал, що вже припинена видача грошей великими купюрами», – повідомило джерело «Надзвичайних новин».

    За його словами, безпосередньо пропажу коштів виявили вже під час інкасації 19 жовтня.

    «Банкомат не мав пошкоджень, тобто його не ламали фізично. Та й сигналізація не спрацювала», – розповів співрозмовник.

    Нагадаємо, нещодавно поліцейські затримали в Охтирці Сумської області чоловіка і дівчину під час спроби підриву банкомата.

    Київ кримінал банки гроші пограбування
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