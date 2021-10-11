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    На Київщині невідомі понівечили пам’ятник жертвам Голокосту (фото)

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    Пошкоджено&nbsp;меморіальну табличку біля пам'ятника - На Київщині невідомі понівечили пам’ятник жертвам Голокосту (фото)
    Пошкоджено меморіальну табличку біля пам'ятника
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські встановлюють обставини пошкодження меморіальної таблички

    У місті Васильків на вулиці Небесної Сотні поблизу стадіону «Кристал» невідомі пошкодили пам'ятник жертвам Голокосту.

    Виїхавши на місце події, працівники слідчо-оперативної групи Обухівського районного управління поліції встановили, що біля пам'ятника «Жертвам Голокосту» пошкоджено меморіальну табличку. На самому пам'ятнику пошкодження відсутні. Також правоохоронці з’ясували, що пошкодження були здійснені ще в п’ятницю, втім заяв до поліції не надходило. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та документує всі обставини цього зухвалого вчинку, проводить перевірку та встановлює осіб, причетних до вчинення даного злочину.

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    На Київщині невідомі понівечили пам’ятник жертвам Голокосту (фото)
    На Київщині невідомі понівечили пам’ятник жертвам Голокосту (фото)
    На Київщині невідомі понівечили пам’ятник жертвам Голокосту (фото)
    На Київщині невідомі понівечили пам’ятник жертвам Голокосту (фото)
    На Київщині невідомі понівечили пам’ятник жертвам Голокосту (фото)

    «Шановні громадяни, звертаємося до вас із проханням! Якщо ви стали свідком або знаєте причетних до даної події, просимо повідомити на спецлінію «102» або на телефон чергової частини 063-472-12-63. Анонімність гарантуємо. Дякуємо за співпрацю», – йдеться в повідомленні правоохоронців.

    Теги: Національна поліція України вандалізм Київщина Голокост пам'ятник
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    На Київщині невідомі понівечили пам’ятник жертвам Голокосту (фото)