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    Поліція затримала чоловіка, що облив фарбою себе і флагшток на Хрещатику (фото)

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    Чоловік облив фарбою не лише флагшток біля КМДА, а й себе - Поліція затримала чоловіка, що облив фарбою себе і флагшток на Хрещатику (фото)
    Чоловік облив фарбою не лише флагшток біля КМДА, а й себе
    Фото: Нацполіція

    Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Хуліганство»

    Столична поліція затримала чоловіка, який 24 серпня облив фарбою себе та флагштоку біля будівлі Київської міської держадміністрації. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Так, 24 серпня близько 13 години до чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про цей інцидент. Подію поліцейські належним чином зареєстрували та почали перевірку.

    На місці правоохоронці з’ясували, що до адмінбудівлі на вулиці Хрещатик підійшов чоловік й облив себе та флагшток червоною фарбою. Свої дії він пояснив тим, що хотів привернути увагу суспільства.

    Поліцейські затримали порушника, ним виявився уродженець Запорізької області, 1987 року народження.

    Відділом дізнання розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу.

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    Поліція затримала чоловіка, що облив фарбою себе і флагшток на Хрещатику (фото)
    Поліція затримала чоловіка, що облив фарбою себе і флагшток на Хрещатику (фото)

    Як повідомлялося, після завершення офіційних святкових заходів до 30-річчя незалежності України на вул. Хрещатик невідомий чоловік облив червоною фарбою сходи біля КМДА.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал вандалізм КМДА Хрещатик
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    Поліція затримала чоловіка, що облив фарбою себе і флагшток на Хрещатику (фото)