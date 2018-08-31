  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

    • Розсилка
    На Київщині оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

    Пожежна небезпека утримається до 4 вересня

    Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у Київській області. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області.

    Пожежна небезпека утримається на Київщині до 4 вересня.

    «За даними Укргідрометцентру, по Київській області 31 серпня - 4 вересня у південних та східних районах області утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначалося, середня місячна температура у вересні цього року прогнозується на рівні 14-19 градусів тепла, що дещо вище середніх багаторічних значень.

    З 28 серпня до 11 вересня в Україні триватиме період молодого бабиного літа.

    Читайте також
    ДСНС пожежна небезпека Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ