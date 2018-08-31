На Київщині оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки



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Пожежна небезпека утримається до 4 вересня

Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у Київській області. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області.

Пожежна небезпека утримається на Київщині до 4 вересня.

«За даними Укргідрометцентру, по Київській області 31 серпня - 4 вересня у південних та східних районах області утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки», - йдеться в повідомленні.

Як зазначалося, середня місячна температура у вересні цього року прогнозується на рівні 14-19 градусів тепла, що дещо вище середніх багаторічних значень.

З 28 серпня до 11 вересня в Україні триватиме період молодого бабиного літа.