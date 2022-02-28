Переговори України і Росії завершилися: про що домовились

Делегації повертаються для консультацій

Переговори між українською та російською делегаціями в Білорусі щодо припинення війни завершилися. Делегації повертаються до своїх країн для консультацій.

Відповідну заяву зробив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. «Українська і російська делегація провели перший раунд переговорів, основною темою яких було припинення вогню і бойових дій на території України. Сторони намітили ряд пріоритетних тем щодо яких намітились певні рішення. Сторони їдуть у свої столиці для консультацій. Домовилися про другий раунд перемовин, після яких ці теми отримають практичний розвиток», – повідомив Подоляк. Помічник Путіна Мединський каже, що «сторони знайшли деякі точки, якими можна прогнозувати спільні позиції».

Повідомляється, що наступна зустріч української та російської делегацій відбудеться найближчими днями.

Відомо, що українська сторона на переговорах з Росією вимагала виключно припинення вогню та виведенні з території України усіх військ країни-агресора Росії.

Олексій Арестович заявив, що йдеться, зокрема, і про виведення російських військ із території Криму та Донбасу. «Всіх військ із території України. Все одно поховають усіх, тому краще піти добровільно. Ви не уявляєте, що тут діється. У нас понад 100 тисяч резервістів за добу встали до лав», – підсумував він.

До складу делегації увійшли: голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

За даними українських спецслужб, Путін сховався в бункері на Уралі поки війна в Україні.



