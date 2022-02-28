Відразу після закінчення переговорів поновилися обстріли українських міст

Окупанти обстрілюють Київ, Харків та Умань

Щойно з'явилася інформація про закінчення переговорів між Україною та Росією про прининення війни, російські окупанти поновили обстріл наших міст. Просто зараз лунає сирена у Києві та повідомляється про загрозу ракетного удару. Кияни повідомляють про принаймні три потужні вибухи на Лівому березі чи біля Броварів.

Також про вибухи повідомляють жителі Харкова і Умані.

Крім того, наразі генасамблея ООН проводить спеціальну сесію через вторгнення Росії.

Додамо, що у Києві змінено комендантську годину. Відсьогодні вона триватиме з 20:00 до 07:00.

28 лютого росіяни прицільно обстріляли житлові квартали Харкова.

«Гинуть десятки мирних жителів. Це відбувається вдень, коли люди вийшли до аптек, за продуктами, за питною водою. Це злочин. Росія використовує тяжку артилерійську зброю!», – повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Через обстріли, які досі ведуться і зараз, не можемо навіть задіяювати вчасно рятувальні служби та ліквідовувати наслідки. Лише на цю хвилину відомо про 11 загиблих, десятки поранених.

Удень російські окупанти обстріляли Харків із реактивної артилерії, під масованим ударом опинилися Олексіївка, Павлове Поле, Салтівка, селище Жуковського та дитяча клінічна лікарня на Клочківській.