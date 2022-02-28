На околицю Броварів здійснено авіаналіт, є поранені

На околицю Броварів ближче до Києва здійснено авіаналіт, є поранені

Броварчан просять залишатися в укриттях

Мер м. Бровари Київської області Ігор Сапожко повідомив, що у бік Києва було здійснено авіаналіт, у зв'язку з чим є поранені. Про це Сапожко повідомив у своєму Facebook.

«Декілька хвилин тому на околиці Броварів у бік Києва було здійснено авіаналіт. Є поранені. Залишайтеся в укриттях!», – написав Сапожко.

Щойно з'явилася інформація про закінчення переговорів між Україною та Росією про прининення війни, російські окупанти поновили обстріл наших міст. Просто зараз лунає сирена у Києві та повідомляється про загрозу ракетного удару. Кияни повідомляють про принаймні три потужні вибухи на Лівому березі чи біля Броварів.

Крім того, наразі генасамблея ООН проводить спеціальну сесію через вторгнення Росії.

Додамо, що у Києві змінено комендантську годину. Відсьогодні вона триватиме з 20:00 до 07:00.

28 лютого росіяни прицільно обстріляли житлові квартали Харкова.

Удень російські окупанти обстріляли Харків із реактивної артилерії, під масованим ударом опинилися Олексіївка, Павлове Поле, Салтівка, селище Жуковського та дитяча клінічна лікарня на Клочківській.