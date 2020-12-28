Під Києвом горів цех фанерного виробництва (фото)

Рятувальники менш як за годину ліквідували пожежу

У понеділок, 28 грудня, вранці сталося загорання цеху на підприємстві ТОВ «НП ПП ТрансЛок» у с. Горенка Ірпінського району. Інформація про пожежу надійшла до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону о 07:38.

На місце події було направлено особовий склад 36 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь, 53 Державного пожежно-рятувального посту смт Гостомель, 54 ДПРП смт Коцюбинське, 62 ДПРЧ м. Вишневе, 34 ДПРЧ м. Вишневе та 10 ДПРЧ м. Київ. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Рятувальники встановили, що горить облицювання стін масло-насосної станції в цеху.

Пожежу було локалізовано о 08:16 та повністю ліквідовано о 08:23.

На пожежі працювало 9 одиниць техніки та 32 чоловіки особового складу.

Причина пожежі встановлюється.