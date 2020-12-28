На Лісовому масиві горіла квартира, завалена непотребом

Ліквідація займання ускладнювалась великою захаращеністю квартири

У неділю, 27 грудня, ввечері сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку на вул. Кубанської України, 28 у Деснянському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 19:41, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнеборці встановили, що на першому поверсі в одній із квартир на кухні виникла пожежа на площі 7 кв. м. Задимлення помітили сусіди та негайно викликали рятувальників. Власників на момент прибуття вогнеборців в помешканні не було.

О 20:01 бійці локалізували займання, а о 20:48 - ліквідували. Ліквідація займання ускладнювалась великою захаращеністю квартири.

Внаслідок пожежі кухня вигоріла повністю, а також закопчені стіни та стеля квартири.

На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу.

Жертв та постраждалих немає.

Причина загоряння наразі встановлюється.

Як повідомлялося, 24 грудня під час ліквідації пожежі у квартирі в будинку на Оболонській площі, 3 в Києві рятувальники виявили тіло людини.