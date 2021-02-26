На Київщині під час пожежі в будинку загинув чоловік (фото)

У будинку під час пожежі згоріли меблі та особисті речі власника

Причини загорання в будинку встановлюються

Сьогодні, 26 лютого, сталася пожежу в будинку в с. Зрайки Володарського району Київщини. Інформація про займання надійшла до оперативно-диспетчерської служби Володарського району о 09:48.

На місце події було направлено черговий караул 6 Державної пожежно-рятувальної частини смт Володарка, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Під час ліквідації пожежі рятувальниками було виявлено власника будинку, 1977 року народження, без ознак життя.

Пожежу було локалізовано о 10:05 та повністю ліквідовано о 10:06.

На місці події працювало дві одиниці техніки та шість чоловік особового складу підрозділу.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, у ніч на 26 лютого під час ліквідації пожежі у дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Симиренка, 26 у Святошинському районі столиці рятувальники виявили тіло чоловіка.