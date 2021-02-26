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    На Київщині під час пожежі в будинку загинув чоловік (фото)

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    У будинку під час пожежі згоріли меблі та особисті речі власника - На Київщині під час пожежі в будинку загинув чоловік (фото)
    У будинку під час пожежі згоріли меблі та особисті речі власника
    Фото: ДСНС

    Причини загорання в будинку встановлюються

    Сьогодні, 26 лютого, сталася пожежу в будинку в с. Зрайки Володарського району Київщини. Інформація про займання надійшла до оперативно-диспетчерської служби Володарського району о 09:48.

    На місце події було направлено черговий караул 6 Державної пожежно-рятувальної частини смт Володарка, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Під час ліквідації пожежі рятувальниками було виявлено власника будинку, 1977 року народження, без ознак життя.

    Пожежу було локалізовано о 10:05 та повністю ліквідовано о 10:06.

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    На Київщині під час пожежі в будинку загинув чоловік (фото)
    На Київщині під час пожежі в будинку загинув чоловік (фото)
    На Київщині під час пожежі в будинку загинув чоловік (фото)
    На Київщині під час пожежі в будинку загинув чоловік (фото)
    На Київщині під час пожежі в будинку загинув чоловік (фото)
    На Київщині під час пожежі в будинку загинув чоловік (фото)
    На Київщині під час пожежі в будинку загинув чоловік (фото)

    На місці події працювало дві одиниці техніки та шість чоловік особового складу підрозділу.

    Причина пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, у ніч на 26 лютого під час ліквідації пожежі у дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Симиренка, 26 у Святошинському районі столиці рятувальники виявили тіло чоловіка.

    Теги: пожежа ДСНС Київщина рятувальники будинок
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