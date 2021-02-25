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    Пожежа в Одесі: рятувальники виявили двох загиблих

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    Згоріла 3-х кімнатна квартира на 2-му поверсі житлового будинку - Пожежа в Одесі: рятувальники виявили двох загиблих
    Згоріла 3-х кімнатна квартира на 2-му поверсі житлового будинку
    фото: dsns.gov.ua

    Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем господарем

    В Одесі сталася пожежа під час якої загинули двоє людей.

    Як повідомляє пресслужба ДСНС, пожежа виникла в житловому будинку в Приморському районі міста по проспекту Небесної Сотні, 19.

    25 лютого о 05:52 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про слабкий запах диму в під’їзді 5-ти поверхового житлового будинку. По прибуттю на місце виклику рятувальниками було встановлено загоряння домашнього майна у 3-х кімнатній квартирі на 2-му поверсі житлового будинку.

    О 06:15 пожежа локалізована та о 06:35 – ліквідована на площі 20 м2. Під час гасіння пожежі виявлено тіла 2 загиблих осіб 1964 р.н. та 1934 р.н. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем господарем. Збитки встановлюються.

    Від ДСНС залучались 5 одиниць техніки та 14 чоловік особового складу.

    Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові, через яку загинуло 16 людей, виникла через порушення правил пожежної безпеки. Про це заявив на засіданні уряду голова Міністерства розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

    Теги: пожежа Одеса рятувальники
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