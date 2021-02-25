Пожежа в Одесі: рятувальники виявили двох загиблих

Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем господарем

В Одесі сталася пожежа під час якої загинули двоє людей.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, пожежа виникла в житловому будинку в Приморському районі міста по проспекту Небесної Сотні, 19.

25 лютого о 05:52 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про слабкий запах диму в під’їзді 5-ти поверхового житлового будинку. По прибуттю на місце виклику рятувальниками було встановлено загоряння домашнього майна у 3-х кімнатній квартирі на 2-му поверсі житлового будинку.

О 06:15 пожежа локалізована та о 06:35 – ліквідована на площі 20 м2 . Під час гасіння пожежі виявлено тіла 2 загиблих осіб 1964 р.н. та 1934 р.н. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем господарем. Збитки встановлюються.

Від ДСНС залучались 5 одиниць техніки та 14 чоловік особового складу.

Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові, через яку загинуло 16 людей, виникла через порушення правил пожежної безпеки. Про це заявив на засіданні уряду голова Міністерства розвитку громад і територій Олексій Чернишов.