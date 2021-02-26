Під час пожежі в багатоповерхівці в Києві загинув чоловік

Пожежа сталася на першому поверсі будинку

У ніч на п’ятницю, 26 лютого, сталась пожежа у дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Симиренка, 26 у Святошинському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 01:54, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події було направлено рятувальників 18 Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що в одній із квартир на першому поверсі в кімнаті сталося загоряння дивана.

Під час розвідки рятувальники виявили в квартирі тіло чоловіка 1957 року народження. Пожежу рятувальники ліквідували підручними засобами о 02:29.

Внаслідок пожежі пошкоджено диван, постільна білизна, закопчено стіни та стелю квартири.

На місці пожежі працювало три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронцями.

Як повідомлялося, 25 лютого сталась пожежа в житловому будинку в Приморському районі Одеси. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох людей.

21 січня у Харкові, у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. В результаті пожежі загинуло 16 людей. Як заявив голова Міністерства розвитку громад і територій Олексій Чернишов, пожежа виникла через порушення правил пожежної безпеки.