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    Вночі на Печерську горів офіс у житловому будинку: людей евакуювали (фото)

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    Пожежа сталась&nbsp;в одній із квартир, переобладнаних під офісні приміщення - Вночі на Печерську горів офіс у житловому будинку: людей евакуювали (фото)
    Пожежа сталась в одній із квартир, переобладнаних під офісні приміщення
    Фото: ДСНС

    Причина виникнення пожежі в офісному приміщенні з'ясовується

    У ніч на 26 лютого сталась пожежа в житловому будинку на вул. Предславинській, 12 у Печерському районі столиці. Займання виникло о 01:30, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці вогнеборці встановили, що на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку в одній із квартир, переобладнаних під офісні приміщення, виникла пожежа.

    Через сильне задимлення із верхніх поверхів будинку на безпечну відстань було виведено вісім осіб.

    О 01:54 бійці локалізували займання на площі 15 кв. м, а о 02:12 – ліквідували.

    Внаслідок пожежі згоріли особисті речі, закопчені стіни загального коридору, кімнати та балкон другого поверху.

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    Вночі на Печерську горів офіс у житловому будинку: людей евакуювали (фото)
    Вночі на Печерську горів офіс у житловому будинку: людей евакуювали (фото)
    Вночі на Печерську горів офіс у житловому будинку: людей евакуювали (фото)
    Вночі на Печерську горів офіс у житловому будинку: людей евакуювали (фото)
    Вночі на Печерську горів офіс у житловому будинку: людей евакуювали (фото)

    Жертв і постраждалих немає.

    На місці події було задіяно чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС у Києві.

    Причина виникнення пожежі наразі з'ясовується.

    Як повідомлялося, у ніч на 26 лютого під час ліквідації пожежі у дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Симиренка, 26 у Святошинському районі столиці рятувальники виявили тіло чоловіка.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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