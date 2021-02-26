Вночі на Печерську горів офіс у житловому будинку: людей евакуювали (фото)

Пожежа сталась в одній із квартир, переобладнаних під офісні приміщення

Причина виникнення пожежі в офісному приміщенні з'ясовується

У ніч на 26 лютого сталась пожежа в житловому будинку на вул. Предславинській, 12 у Печерському районі столиці. Займання виникло о 01:30, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці вогнеборці встановили, що на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку в одній із квартир, переобладнаних під офісні приміщення, виникла пожежа.

Через сильне задимлення із верхніх поверхів будинку на безпечну відстань було виведено вісім осіб.

О 01:54 бійці локалізували займання на площі 15 кв. м, а о 02:12 – ліквідували.

Внаслідок пожежі згоріли особисті речі, закопчені стіни загального коридору, кімнати та балкон другого поверху.

Жертв і постраждалих немає.

На місці події було задіяно чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС у Києві.

Причина виникнення пожежі наразі з'ясовується.

Як повідомлялося, у ніч на 26 лютого під час ліквідації пожежі у дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Симиренка, 26 у Святошинському районі столиці рятувальники виявили тіло чоловіка.