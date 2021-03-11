На Київщині почали вакцинувати працівників освіти і соцпрацівників

Всі охочі можуть записатися на щеплення від коронавірусу в додатку «Дія»

У Київській області почали вакцинувати від коронавірусу працівників сфери освіти та соціальних працівників.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

Вказується, що в рамках першого етапу вакцинальної кампанії у Київській області щеплення від коронавірусу вже отримали 1 899 осіб, в тому числі за минулу добу – 420 осіб.

«Першу дозу вакцини Oxford/AstraZeneca (CoviShield) у нашій області ввели 1 716 медпрацівникам, 140 громадським діячам, 29 педагогам, 10 соціальних працівників і ще 4 журналістам. Зазначу, що вакцинація проти Covid-19 – добровільна і безкоштовна», – цитується в повідомленні заступник голови Київобладміністрації Тетяна Щербак.

Відзначається, що всі охочі можуть записатися на щеплення від коронавірусу в додатку «Дія».

Нагадаємо, Закарпатська обласна лікарня: на вакцинацію записалося 45% медиків.

Нагадаємо, вакцинація проти Covid-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів. На першому етапі щеплюватимуть медичних працівників ковідних лікарень, бригади екстреної допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на Covid-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку та військових на фронті. Усі щеплення є добровільними й безоплатними. На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові. Ця вакцина схвалена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Дозвіл на її використання також дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія. В Україні вакцину зареєстрували 22 лютого 2021 року.



