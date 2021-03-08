Попри карантин на Закарпатті масово святкують 8 березня – ОДА

Щодня в Закарпатській області помирає понад десять осіб

Керівництво області закликало зачинити ресторани та банкетні зали

Голова Закарпатської обласної держадміністрації Анатолій Полосков визнав, що незважаючи на катастрофічний ріст захворюваності та смертності серед жителів області, «більшість продовжує ігнорувати карантинні обмеження».

Під час свого брифінгу голова облдержадміністрації зазначив, що за оперативними даними, велика кількість ресторанів та святкових залів, порушуючи вимоги карантинних обмежень, готуються й сьогодні приймати вечірки та гостей.

«Ми не можемо допустити подальшого зростання хворих та поступового введення медичної системи в колапс. Звертаюся до Вас з повагою – це потрібно зупинити!» – додав Анатолій Полосков.

Також голова Закарпатської ОДА повідомив що попри постійне збільшення ліжок для хворих на Covid-19, кількість підтверджених випадків невпинно зростає і відсоток заповненості також.

За даними обласної клінічної лікарні, кожен день від Covid-19 помирає 12 закарпатців. За минулий тиждень кількість хворих зросла на 24% – щодня виявляють понад 500 нових випадків коронавірусної інфекції. Захворюваність дітей збільшилася на 5%.

Раніше головний лікар обласної клінічної лікарні ім. А. Новака Юрій Яцина припустив, що при нинішній динаміці захворюваності обласну медицину чекатиме колапс вже наприкінці поточного тижня.

Нагадаємо, Закарпатська область потрапила до «червоної» карантину через погіршення ситуації з коронавірусом. Додаткові карантинні обмеження почали діяти сьогодні, 8 березня.