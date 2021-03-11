Смерть після щеплення. Норвегія призупинила вакцинацію AstraZeneca

Норвегія стала сьомою країною, що зупинила вакцинацію препаратом AstraZeneca

Норвезька влада ухвалила рішення призупинити використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca через можливі побічні ефекти. Про це повідомляє Aftenposten.

Крім Норвегії, вакцинацію даним препаратом вже призупинили Естонія, Латвія, Австрія, Данія, Литва і Люксембург.

Приводом для цього стали два смертельні випадки після щеплення AstraZeneca. В Австрії після вакцинації померла 49-річна медсестра, а у Данії 60-річна жінка.

Причиною смертей став тромбоз.

Чи існує зв’язок між цими випадками і AstraZeneca, поки не встановлено, проте відомо, що обидві жінки були щеплені вакциною з однієї партії, яка складалася з 1 млн доз і була відправлена до 17 країн ЄС.

Як повідомлялося, 11 березня Європейське агентство з лікарських засобів схвалило протикоронавірусну вакцину компанії Johnson&Johnson в межах ЄС.

Раніше Євросоюз схвалив застосування німецько-американської вакцини BioNTech-Pfizer, британсько-шведської AstraZeneca і американської Moderna.

В Україні з 24 лютого розпочалася вакцинація проти коронавірусу препаратом CoviShield – вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії.

Станом на ранок 11 березня від початку кампанії з вакцинації в Україні першу з двох доз препарату отримали 29 378 людей.

Відомо, що Україна отримає вакцину AstraZeneca з Південної Кореї.

Напередодні Україна зареєструвала китайську вакцину від коронавірусу.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня. Проте, перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

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Джерело: Новое Время