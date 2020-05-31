На Київщині поліцейські знайшли тіло підлітка, який зник напередодні



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Тіло загиблої дитини знайшли вночі під завалами цегли на території напіврозваленого тваринного комплексу

Тіло загиблої дитини направлено на проведення судово-медичної експертизи

Поліція Київщині встановлює обставини смерті 13-річного киянина, який разом з батьками поїхав на дачу. Тіло хлопця знайшли під завалами недіючого напівзруйнованого тваринного комплексу. Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

«Поліція Київщини встановлює обставини трагічної загибелі 13-річного киянина. Батьки разом зі своєю дитиною приїхали зі столиці до дачного будинку у селі Гребні Кагарлицького району. Хлопчик пішов гуляти о 16:30 і не повернувся. Мати та батько спочатку шукали дитину самотужки і тільки о 22-й годині звернулися за допомогою до поліції», – йдеться у повідомленні.

На пошуки школяра були задіяні особовий склад місцевої поліції, ювенальні поліцейські, громадськість.

«Тіло хлопчика знайшли вночі під завалами цегли на території місцевого недіючого напіврозваленого тваринного комплексу. На місці події працювала криміналістична лабораторія. Тіло загиблої дитини направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті», — додали в поліції.

Наразі працівники поліції встановлюють свідків та обставини трагічної смерті хлопчика.

Нагадаємо, 29 травня у Вінниці затримали підозрюваного у вбивстві 28-річного нацгвардійця