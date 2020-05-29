У Вінниці затримали підозрюваного у вбивстві 28-річного нацгвардійця



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Загиблий 28-річний старший солдат Андрій Карась

Поліція затримала підозрюваного у нанесенні смертельного ножового поранення військовослужбовцю

До 10 років ув’язнення загрожує чоловіку, який в ніч на 24 травня у м. Вінниці наніс умисне ушкодження 28-річному військовослужбовцю в\ч 3008. У лікарні потерпілий помер. Над розкриттям цього злочину працювали співробітники кримінальної поліції обласного главку та Вінницького відділу поліції.

Особу, підозрювану у вчиненні цього злочину, оперативники затримали 28 травня в обласному центрі. Про подробиці затримання та розкриття інших резонансних злочинів на Вінниччині повідомив на брифінгу начальник Головного управління Нацполіції Вінниччини Юрій Педос.

24 травня близько другої години ночі до реанімаційного відділення лікарні з проникаючим пораненням черевної порожнини був госпіталізований 28-річний військовослужбовець. Врятувати життя потерпілого лікарям не вдалося. Під час надання медичної допомоги він помер.

Чотири доби над розкриттям цього злочину працювали оперативники та слідчі обласного главку та поліції міста. Відпрацьовували різні версії мотиву злочину, серед яких – професійна діяльність потерпілого, особисті стосунки та можливий ситуативний конфлікт. Поліцейські відпрацювали усі записи з камер відеоспостереження в районі вчинення вбивства і прилеглих районів, провели поквартирний обхід мешканців будинків, залучали кінолога з пошуковим собакою, аби встановити особу зловмисника. Знаряддя злочину – ніж, поліцейські знайшли одразу, оглядаючи місце події та прилеглу до нього територію.

Завдяки вжитим оперативним та розшуковим заходам, зібраним речовим доказам поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 35-річний вінничанин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення хуліганства.

Як з’ясувалось, між чоловіками на вулиці міста виник раптовий конфлікт та бійка, під час якої один з чоловіків наніс проникаюче ножове поранення іншому та з місця події втік.

Зараз підозрюваний затриманий у процесуальному порядку і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі вирішується питання про оголошення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Також під час зустрічі з журналістами керівник обласного главку розповів про хід розслідування резонансних справ, які мали місце на території області, зокрема, встановлення особи зловмисника, підозрюваного у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень працівнику Барського районного військкомату. 33-річному підозрюваному, який переховується від слідства, повідомлено про підозру та оголошено в розшук.

Крім того, поліцією розшукується зловмисник, який підозрюється в побитті 33-річного вінничанина, якого знайшли з тілесними ушкодженнями на сходинковій клітині в багатоповерхівці по вулиці Острозького у м. Вінниці. Згодом потерпілий помер у лікарні.

Загалом, як зазначив Юрій Педос, на території області спостерігається суттєве зниження вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. У порівнянні з минулим роком кількість вбивств зменшилась на 29%, тяжких тілесних ушкоджень, в тому числі зі смертельними наслідками – на 37%. У поточному році працівники кримінальної поліції розкрили 20 умисних вбивств, встановили 24 особи, причетні до нанесення тяжких тілесних ушкоджень, з них 4 - зі смертю потерпілих.