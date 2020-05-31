Стрілянина у Броварах: поліція оголосила про підозру 23 особам



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Тривають судові засідання у зв’язку з перестрілкою у Броварах, що сталася 29 травня

Суд обрав запобіжний захід 11 особам

У місті Бровари тривають судові засідання щодо обрання запобіжного заходу фігурантам перестрілки, що сталася 29 травня.

Станом на сьогодні, 31 травня, працівники поліції затримали 30 осіб, причетних до правопорушення. 23 із них - оголошено про підозру. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Згідно з повідомленням, наразі суд обрав запобіжний захід 11 особам – тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Нагадаємо, 29 травня вранці у місті Бровари сталася стрілянина. За попередньою версією, відбувся конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками. Інформація про потерпілих з‘ясовується.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що кримінальні розбірки, що відбулися 29 травня у Броварах, стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, що відповідають за цей напрямок у Київській області.

30 травня Броварський суд Київської області обрав запобіжний захід шести учасникам стрільби в Броварах у вигляді арешту на 60 днів без права внесення застави.