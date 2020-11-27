На Київщині поліцейський збив на смерть пішохода

За фактом смертельного ДТП за участю працівника поліції Київщини призначено службове розслідування

Сьогодні, 27 листопада, близько 3 години ночі працівник поліції Київщини, повертаючись зі служби, скоїв наїзд на пішохода, який рухався по проїжджій частині дороги.

У результаті ДТП чоловік від отриманих травм помер.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що за кермом автомобіля перебував працівник Києво-Святошинського відділу поліції.

За даними правоохоронців, пішоход рухався у темний час доби без світлоповертаючих елементів на одязі.

За наказом керівника поліції Київщини призначено службове розслідування щодо обставин смертельної дорожньо-транспортної пригоди.

На місці пригоди працювали співробітники Державного бюро розслідувань.

Як повідомлялося, 26 листопада близько 20:00 на пішохідному переході біля школи №265 на вулиці Райдужній у Києві автомобіль збив людину.