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    На Київщині поліцейський збив на смерть пішохода

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    Смертельне ДТП сталося в темну пору доби - На Київщині поліцейський збив на смерть пішохода
    Смертельне ДТП сталося в темну пору доби
    Фото ілюстративне

    За фактом смертельного ДТП за участю працівника поліції Київщини призначено службове розслідування

    Сьогодні, 27 листопада, близько 3 години ночі працівник поліції Київщини, повертаючись зі служби, скоїв наїзд на пішохода, який рухався по проїжджій частині дороги.

    У результаті ДТП чоловік від отриманих травм помер.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області. 

    Встановлено, що за кермом автомобіля перебував працівник Києво-Святошинського відділу поліції.

    За даними правоохоронців, пішоход рухався у темний час доби без світлоповертаючих елементів на одязі.

    За наказом керівника поліції Київщини призначено службове розслідування щодо обставин смертельної дорожньо-транспортної пригоди.

    На місці пригоди працювали співробітники Державного бюро розслідувань.

    Як повідомлялося, 26 листопада близько 20:00 на пішохідному переході біля школи №265 на вулиці Райдужній у Києві автомобіль збив людину.

    Теги: Національна поліція України ДТП смерть Київщина автомобіль розслідування
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